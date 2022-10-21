Владимирские водители обнаружили «узкие колечки» на трассе М-12

Фото предоставлено ГК "Автодор".

Несколько дней назад в торжественной обстановке было запущено движение по части платной дороги М-12, фактически ставшей дублером Южного обхода Владимира. Но тут же поступили и первые претензии.

В соцсетях Владимира водители стали делиться первыми впечатлениями, среди которых оказалось и несколько видеозаписей, на которых фуры создавали заторы на выезде с автобана в районе пересечения дороги с федеральной трассой Р-132 «Золотое кольцо».

- Длинномер не смог проехать по слишком маленькому кольцу и застрял, пока маневрировал, создалась пробка. Мы платим за скорость, а в итоге должны стоять в заторах, - возмутился водитель из Владимира Александр.

Другой дальнобойщик поделился видеозаписью, на котором тягач с фурой протискивается по кольцу с М-12 в сторону трассы на Муром. Чтобы вписаться, водителю приходится петлять из полосы в полосу, существенно замедляя скорость и создавая помехи другим участникам движения.

- Узкие колечки построили за наши деньги, - пошутили водители.

Действительно, развязка с трассой «Золотое кольцо» вызвала споры еще до открытия движения по новому участку. Многие автолюбители заметили, что выезд неудобен не только для грузовиков, но даже для легковых автомобилей. А кольца, созданные подрядчиками, лишь создают сложности в движении. По словам гусевских водителей, на месте пересечения с трассой уже происходили столкновения.

В Госкомпании «Автодор» рассказали, что такая ситуация возникла в связи с тем, что полноценное движение по трассе еще не запущено.

- Так как ход трассы до конца не открыт, основной поток идет по этой дороге (с выездом по кольцам на Р-132 — Авт.). Естественно, она построена в рамках проекта и прошла главгосэкспертизу. Но на всякий случай проезжая часть там была уширена выше нормативов, так как было понимание, что будут курсировать грузовики. Однако пока основной ход не откроем, во Владимирской области будет возникать такая ситуация, - сообщила официальный представитель ГК «Автодор» Татьяна Шадрина.

Проще говоря, на практике спорные кольца сделали даже больше, чем требовалось по проекту, но даже этой ширины оказалось недостаточно. И улучшение ситуации возможно лишь с полным окончанием строительства трассы.

Кстати, другая сторона нового отрезка М-12 тоже вызвала вопросы. В частности, автолюбители жалуются на то, что заехать на автобан со стороны Владимира можно только после разворота на 168 километре трассы М-7 «Волга». То есть приходится делать солидный крюк в два километра и при этом выполнять разворот. В ГК «Автодор» заверили, что эта ситуация тоже пока сохранится — до открытия полноценного движения по автобану.

Напомним, первый во Владимирской области участок платной автодороги М-12 протянулся от деревни Столбищи Собинского района до выхода на трассу Р-132 неподалеку от автодороги «Владимир-Муром-Арзамас». Общая протяженность дублера Южного обхода Владимира составила 26,1 километра. Стоимость проезда для легковых автомобилей и мотоциклов составляет 104 рубля, для грузовых машин и автобусов — 312 рублей.