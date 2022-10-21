Владимирская область занимает первое место в ЦФО по гибели детей на водоемах

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

С начала следующей недели в большинстве школ региона начнутся каникулы. Это значит, что дети будут весь день предоставлены сами себя. Если, конечно, у родителей нет помощников. В это время возрастает количество трагических случаев, как дома, так и на улице.

Тонут летом и осенью

Печальная статистика по детской смертности на воде. С начала текущего года на водоемах случилось 46 происшествий, на которых погибло 45 человек, в том числе восемь детей. Было спасено 10 человек.

Количество погибших на воде увеличивается, в прошлом году утонуло шесть детей. В Центральном федеральном округе Владимирская область занимает первое место по детской смертности на воде. Следом идут Рязанская, Костромская, Московская, Ярославская области, где погибло от 4 до 2 человек.

Основными причинами гибели детей являются: купание без присмотра взрослых, неумение плавать и купание в необорудованных местах. В этом году в некоторых муниципалитетах не было ни одного официального пляжа, и это большая проблема.

- К административной ответственности было привлечено 30 родителей, которые оставили своих детей без присмотра. В прошлом году таких фактов за весь год было 22, - рассказал Александр Головашкин, заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Владимирской области.

Несмотря на то, что купальный сезон закрыт, опасность от водоемов остается даже осенью. Ночью столбик термометра опускается уже до минусовых температур, а значит, на водоемах может появляться первая ледяная корочка, которую дети так любят разбивать. В прошлом году такое неосмотрительное поведение привело к гибели сразу трех школьников.

- 19 ноября в поселке Анопино дети шли домой и решили на спор перебежать озеро, которое только-только покрылось кромкой льда. Один из них провалился, двое других бросились его спасать, но тоже ушли под воду. Все погибли, - напомнил о происшествии Александр Головашкин.

. Фото: Виктория СУХОВА

Во время осенних каникул муниципалитеты должны организовать у водоемов дополнительное патрулирование.

Играют с огнем и погибают

Не меньше опасностей для детей и от огня. Несмотря на общее снижение количества пожаров во Владимирской области, на них стало гибнуть больше людей (на 23 процента больше, чем в прошлом году), в том числе и детей. В частности, за последние пять лет, с 2017 по 2021 годы, в огне погибло 24 ребенка, в этом году список пополнился еще четырьмя.

- В январе в Вязниках из-за детской шалости загорелась квартира, где погибло двое детей — мальчики 3 и 4 лет. В апреле из-за аварийного режима работы электрической сети произошел пожар в Александровском районе, где погиб мальчик 6 лет. В июне в дачном доме в Александровском районе на пожаре погибло четыре человека, в том числе девочка 13 лет. Рассматривается версия поджога, - рассказал Роман Сучков, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы областного управления МЧС. - Кроме того, зарегистрировано шесть пожаров, на которых получили травмы восемь детей.

За этот год по причине шалости детей с огнем произошло 22 возгорания. Специалисты МЧС проводят профилактическую работы в школах и садиках, но просят родителей также поговорить с детьми о пожарной безопасности. И главное — не оставлять включенными отопительные приборы в квартире, когда ребенок находится один дома.