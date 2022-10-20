Во Владимире стало больше АЗС, на которых можно рассчитаться за бензин онлайн

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Во Владимире к сервису Яндекс Заправки с 19 октября подключились станции «Газпромнефть». На семи АЗС сети оплатить топливо можно онлайн в приложениях Карты, Навигатор или Заправки. Оплата топлива в приложении удобна: заправиться можно парой кликов в смартфоне. А если на АЗС есть заправщик, можно посидеть в машине.

С подпиской Плюс автомобилисты копят баллы, а потом оплачивают ими бензин. Также действует программа лояльности сети Газпромнефть «Нам по пути».

- Заправками пользуется около 1,5 млн автомобилистов в месяц. Запуск пяти регионов с новой сетью обеспечит бесперебойное подключение станций, чтобы гарантировать высокий уровень сервиса для автомобилистов, - подчеркнул Артем Прудников, руководитель сервиса Заправки.

Одновременно с Владимиром возможность онлайн-оплаты на АЗС «Газпромнефть» появилась в Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Вологде.

- Заказ и оплата топлива с помощью мобильного телефона - один из востребованных сервисов на рынке. Это безопасно, комфортно, быстро и удобно. Рост объемов продаж топлива онлайн на АЗС нашей сети подтверждает популярность данной опции, - отметил руководитель сети АЗС в России Олег Кузьменков.