Бюджет Владимирской области может получить 86 миллионов рублей на приватизации госимущества

. Фото: Валерия ПРОНИНА

Депутаты из комитета по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию и собственности на этой неделе изучали план приватизации госимущества на ближайшие 3 года. И в отличие от времен, когда регионом управлял Владимир Сипягин, теперь у депутатов принципиальных возражений по поводу продажи более сотни объектов «непрофильных активов» не возникло.

Против кулуарности

В предварительном плане приватизации на 2023-2025 годы 107 объектов. Это самое разное имущество: здания, склады, линии связи, тепловые сети, земельные участки. В списке есть даже исторические памятники – несколько домов старинной дворянской усадьбы в Сушнево. Сегодня все это – государственное имущество. Сколь-нибудь ощутимой прибыли подавляющая часть госсобственности в областной бюджет не приносит, а вот ответственность за содержание и использование влечет. Исключением стали несколько крупных ГУПов (ДСУ-3, Карьероуправление, комбинат «Тепличный»), вокруг которых и возник спор.

На самом деле, еще два года назад стало ясно, что приватизировать госимущество будут. Сделать это надо до 1 января 2025 года – установка идет от федерального центра. Вот только тогда в Заксобрании не смогли договориться с губернатором от ЛДПР Владимиром Сипягиным. Как объяснили в самом ЗС, им не нравилось, что все делалось кулуарно, и было непонятно, кто получит госпредприятия.

Дошло до того, что в декабре 2020 года депутаты ЗС даже преодолели вето губернатора Владимира Сипягина по поводу закона «О приватизации госимущества». Последний раз до этого Заксобрание «перешагивало» через решения главы региона в 2012 году, когда боролось за закон о веселящем газе.

Решение преодолеть вето было, по сути, принято еще 8 декабря на профильном комитете. Члены комитета посчитали, что областная администрация не представила весомых аргументов в защиту своей позиции.

- Вы, конечно, можете преодолеть вето, но тогда ответственность за все будущие коррупционные скандалы, связанные с приватизацией госимущества, будете нести вы! – заявил на это тогда глава региона.

Представителей трех фракций («Единая Россия», «Справедливая Россия», КПСС) сильно возмутили эти слова. А депутат Иван Алтухов и вовсе предлагал при преодолении вето проголосовать поименно. Но до этого не дошло. Заместитель председателя ЗС Роман Кавинов сказал, что это якобы очень долго, а заседание к тому моменту уже шло больше четырех часов. В итоге, за преодоление вето проголосовали 27 депутатов, против выступили девять депутатов, один воздержался.

Закончилась история тем, что в феврале 2021 года через суд программа приватизации, подписанная Сипягиным в обход преодоления вето, была отменена.

Власти сохранят контроль за ГУПами

Сейчас же депутатов снова волновали те самые ГУПы, что и раньше. И.о. директора департамента имущественных и земельных отношений Владимир Горланов заявил, что торопиться никто не будет.

- Сначала нужен хороший аудит. Так что ориентировочно проведем приватизацию в 2023 году, - сказал он.

И.о. директора департамента имущественных и земельных отношений Владимир Горланов.

Что касается будущего таких предприятий, как ДСУ-3 и Карьероуправление, то они станут публичными акционерными обществами. При этом 100% акций предприятий будет принадлежать Владимирской области, иными словами, компании останутся в государственной собственности.

На вопрос о возможной продаже ГУПов Горланов заверил, что хотя чисто гипотетическая возможность этого существует, но по факту таких планов у областной администрации нет. И в любом случае вопрос этот также будет решаться на ЗС: иначе, как законом такое решение не может быть оформлено.

Кроме ГУПов депутатов заинтересовало имущество в Новоалександрово Суздальского района. Там будет выставлено на продажу сразу несколько объектов: склады, овощехранилище, земельные участки. Дело в том, пояснил руководитель профильного департамента, что в данном случае речь идет о бывшем совхозе-техникуме. Сейчас это аграрный колледж. Как таковой хозяйственной деятельности он уже не ведет. Но все необходимое для учебной работы, в том числе база для прохождения студентами практики, у него останется. На продажу пойдут только неиспользуемые земли и имущество.

Всего за три года от приватизации госимущества планируется получить 86 миллионов рублей в областной бюджет (из них уже в следующем году – более 22,5 миллиона).