Строительство Рпенского проезда задержали неизвестные подземные коммуникации

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В последнее время ход строительства Рпенского проезда проверяют с завидной регулярностью. На стройку 31 января выехала делегация депутатов областного Заксобрания и представители горадминистрации Владимира.

Вернулись в график

Практически сразу стало известно от строителей, что они вернулись в график и должны успеть сдать объект в положенный срок. Кстати, само название «Рпенский проезд» - всего лишь рабочий вариант. Замглавы администрации города Владимира Сергей Сысуев во время осмотра магистрали рассказал, что поступали предложения назвать эту улицу в честь Александра Невского и других деятелей истории России. А еще есть вариант дать ей название либо улицы Мира, либо Юбилейной.

А пока на объекте работает техника. По словам генерального директора ГУП «ДСУ-3» Алексея Немкова, одними из самых мощных и необычных машин здесь были краны для строительства моста через Рпень — это мощные машины грузоподъемностью от 250 до 1200 тонн, при помощи которых приходилось двигать пролеты в зависимости от их расположения и удаленности. Краны пришлось специально нанимать в других регионах.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Именно мост, длина которого составляет 186 метров, стал самым сложным и крупным объектом, по мнению строителей. Сейчас смонтированы его металлические конструкции, а вскоре на них уложат огромную монолитную плиту, на которой будет покоиться само дорожное полотно. Министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков объяснил, что отставание от графика во многом произошло именно из-за моста.

- Он, по сути, являлся ключевым местом, сдерживающим строительство. Связано это было с рядом объективных причин по поставке металлоконструкций, размещению заказа. Но слаженными действиями генерального подрядчика эта задача успешно решена — более 1100 тонн металлоконструкций доставлено в сжатые сроки, что и позволило войти в график, - объяснил Николай Теняков.

Дом посреди магистрали

Однако были и другие сложности, которые существенно затянули ход работ и не позволили закончить строительство в апреле 2023 года. О них поведал Алексей Немков.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Грунт оказался с мусором, геология очень сложная: обнаружились исторически намывные грунты и историческая свалка, которую мы оцениваем в 50-70, а то и больше лет, - говорит Немков. - Было забито почти 3000 вертикальных свай длиной в 10-12 метров, грунты были замещены. В этом была сложность. Также было огромное количество неучтенных сетей.

Оказывается, на месте будущей магистрали располагается такое количество всевозможных коммуникаций, что иной раз о них просто забыли, и данные приходилось искать в архивных материалах, например, на заводе «Точмаш». Некоторые сети датировались возрастом в 50-70 лет, а какие-то и вовсе датировать не удалось. Находились они очень глубоко, и строителям фактически приходилось проводить археологические раскопки.

- Вскрывали сети и всякий раз решали, что с ними делать, - объясняет Алексей Немков.

Например, одним из самых сложных мест оказался 100-метровый городской коллектор, сбрасывавший сточные воды. На этом месте пришлось двигаться по шесть метров в день.

Наконец, самая необычная причина заключается в жилом доме, который один-единственный из 12 остался на Рпенском проезде. С хозяевами договориться о выкупной цене так и не удалось, так что дом осталось на месте.

И мэрии нужно непременно договориться с хозяевами, иначе дом так и останется стоять на пути магистрали. Подрядчик сказал, что в таком случае дорогу пустят чуть в сторону, и в этом месте она, скорее всего, окажется уже положенного. В общем, не самый приятный исход.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В целом же на завершение всех работ требуется еще чуть более 500 миллионов рублей. По словам Николая Тенякова, сейчас в целях получения этих средств удалось продлить сроки строительства до 2025 года, но это вовсе не значит, что в ноябре 2023 года трассу не запустят. Просто деньги с 2025 и 2024 годов «перекинут» на текущее время, и это даст необходимую сумму.

КОНКРЕТНО

В настоящее время строители занимаются возведением подпорной стенки, пескоструйной очисткой и натяжением метизов моста, устройством оставшихся буронабивных свай, переустройством ливневой канализации, переустройством Суздальского коллектора хозяйственно-бытовой канализации, устройством дренажной канализации, отсыпкой технологического слоя на примыкании дороги, устройством насыпи земляного полотна на одном из участков, вывозом строительного мусора после сноса двух гаражей, демонтажом старых труд от напорной канализации, а также обратной засыпкой камер бывшей ливневки на одном из пикетов.