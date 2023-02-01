Микрорайон Энергетик решили застроить до трассы М-12

. Фото: Виктория СУХОВА

Мэрия представила на обсуждение проект планировки новой части микрорайона Энергетик. Его будут расширять на юго-запад — между СНТ «Колокшанец» и бывшей деревней Росляково. Таким образом, новый район будет практически упираться в скоростную платную трассу М-12.

Гаражи под снос?

На более чем 60 гектарах земли планируют построить 31 дом, тем самым увеличив население микрорайона на 3430 человек. В частности, на территории, примыкающей с юга к улице Росляковская, возведут девять домов усадебного типа. Расположенные рядом гаражи должны снести для размещения коммунального объекта. И это не устраивает местных жителей. Они боятся, что останутся и без гаражей, и без компенсации.

- У меня гараж приватизирован. Боюсь, что компенсацию выплатят по кадастровой стоимости, а это копейки. Я уже звонила в городское управление архитектуры и строительства. Мне сказали, что гаражи трогать не будут. Но не знаю, стоит ли им верить. Тем более что в проекте это указано, - возмущена жительница микрорайона Галина.

12 четырехэтажных и пятиэтажных домов построят на юге и юго-востоке микрорайона. Неподалеку появится трехэтажная школа на 280 мест и двухэтажный детский сад на 192 ребенка. На территории, примыкающей к СНТ «Колокшанец» хотят построить здание для занятий спортом, культурно-массовой работы и досуга.

Про образовательные учреждения стоит сказать отдельно. Сейчас в микрорайоне работает одна школа №45. Она рассчитана на 635 человек, но фактически ее посещает только 468 школьников. А все потому, что многие родители сомневаются в качестве местного образования и предпочитают возить своих детей в школы соседнего Юрьевца или в сам Владимир. Говорят, что с каждым годом набрать первые классы становится все сложнее. Целесообразно ли строить новую школу? Что до детских садов, то их в Энергетике два, и они пользуются спросом. Именно эти дошкольные учреждения предлагают родителям в качестве альтернативы, если в желаемые сады нет мест.

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Семь этапов строительства

На земельных участках, расположенных западнее в сторону трассы М-12, будет зона многоквартирной малоэтажной застройки. Там планируют построить 18 двухэтажных домов. От дороги жилой сектор должна отделять зона санитарно-защитного озеленения.

Кроме того, в новом районе должны появиться торговый центр, ФАП (в микрорайоне проблема с узкими специалистами, жителям приходится ездить во Владимир), аптека, объект общепита и бытового обслуживания, почта, банк, опорный пункт полиции.

Запроектированы 6 подземных стоянок на 560 мест, 1 надземная трехэтажная стоянка на 300 мест, 12 открытых автостоянок и 23 открытых парковки.

Реализовывать проект предлагается в семь этапов. Сначала займутся основными дорогами и планировкой участков, потом расширят территорию ИЖС, и, наконец, начнут возводить многоквартирные дома.

Впрочем, местные жители настроены к большой стройке скептически. Уж больно много проблем накопилось в микрорайоне, и ими никто не занимается.

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- Маловероятно и очень дорого это будет строить! Осушить и засыпать болото из отстойников нужно! Это только планы грандиозные, а по делу грош-цена таким предсказаниям! Дорогу через бывшую ферму сделать уж лет 20 не могут, а тут район новый! - говорит местный житель Михаил.

К слову, еще неизвестно, будут ли вообще пользоваться спросом квартиры в новом районе. Несмотря на то, что жилье в Энергетике дешевле, чем в других районах Владимира, транспортная доступность оставляет желать лучшего.

Тем не менее, ознакомиться с проектом можно до 9 февраля в управлении архитектуры и строительства администрации города Владимира на Октябрьском проспекте, 47.