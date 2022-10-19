Проблему пробок на Судогодском шоссе могут решить лишь надземные переходы

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Владимирские водители в очередной раз подняли в социальных сетях тему пробок на Судогодском шоссе. Причем, по их словам, пробки скапливаются отчасти из-за плохого регулирования реверсивного движения на мосту, а также частично в связи с появившимися здесь многочисленными пешеходными переходами и светофорами.

Сплошные препятствия

Автолюбитель Андрей Михеев из микрорайона Заклязьменский посетовал, что систематически сталкивается с тем, что по утрам при въезде в город попадает в большую пробку.

- Все из-за того, что двигаться приходится по одной полосе на реверсивных светофорах. Вечером еду домой, и снова пробка, только в обратную сторону. Пытался узнать, могут ли регулировать реверс вручную, но так ничего и не добился, - посетовал Андрей.

Другой житель Владимира Анатолий рассказал, что каждую пятницу вынужден тратить не менее получаса, чтобы добраться до поворота на Радужный.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Хотя мост обычно проезжаем почти без пробок, но, уже не доезжая до первого светофора на Судогодском шоссе, начинаем ползти, и так до самой областной больницы. Не думаю, что реверс очень виноват, но в основном машины тормозятся у «приподнятого» пешеходного перехода и на новом светофоре, у поворота на Коммунар, - поделился Анатолий своим видением ситуации.

Мы проверили реальное положение дел, выехав на шоссе в будний вечер. Двух полос (во все дни кроме пятницы) вполне достаточно на выезд из Владимира через мост, однако в обратную сторону по одной полосе пробка начинает скапливаться уже около 17.30. В случае технического ДТП затор образуется действительно почти до областной больницы, так что жалобы водителей вполне обоснованы.

Наш автоэксперт, председатель Федерации по автосталому Владимирской области Евгений Ерофеев полагает, что сам по себе реверс на мосту действительно эффективен, а вот Судогодское шоссе и Ерофеевский спуск, увы, имеют изъяны.

- Трафик упирается в сплошные препятствия в виде пешеходных переходов и светофоров. Отчасти виноваты сами водители, которые не понимают линий разметки и выбирают скоростной режим ниже разрешенной скорости, - объясняет Ерофеев.

По словам нашего эксперта, спасти ситуацию может только новая организация дорожного движения.

- Ситуация улучшится после устройства надземных переходов по Судогодскому шоссе и переноса пешеходного трафика с перехода на Ерофеевском спуске через мост 850-летия (по улице Большая Московская — Авт.), - полагает Евгений.

На случай внештатной ситуации

В горадминистрации Владимира уточнили, что реверсивные светофоры на мосту через Клязьму действительно имеют несколько способов регулирования, о чем и говорили автолюбители.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Регулирование производится автоматически в зависимости от трафика, который уже давно подсчитан и основные потоки понятны. Но если случается ДТП, объективно создается затор, - объясняет официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Что касается ручного переключения, то оно тоже используется, но только в случае внештатных ситуаций.

А вот идею с переносом переходов «наверх» в мэрии пока не рассматривали.

- Впервые об этом слышу, но есть мнение иных экспертов. В ходе разработки комплексной схемы организации дорожного движения специалисты просчитали, что благодаря дополнительным светофорам движение будет не тормозиться, а, наоборот, регулироваться, - говорит Александр Карпилович.

Впрочем, в мэрии признали, что по факту ситуация на Судогодском шоссе действительно сложнее, и в пиковые часы с трафиком улица явно не справляется. Однако пока кардинальных вариантов решения проблемы нет. Так что водителям остается ждать только строительства второго моста через Клязьму — иначе разгрузить трафик получится вряд ли.