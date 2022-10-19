Жительницы Владимира могут бесплатно пройти осмотр маммолога

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во всем мире октябрь посвящен проблеме рака молочной железы. В прошлом году во Владимирской области было поставлено больше 500 страшных диагнозов, в том числе 317 — на ранней стадии (в 2020 году было 654 заболевших, в 440 случаях рак выявили на ранней стадии).

Как отмечают специалисты, при раннем обнаружении заболевания количество выздоровевших достигает 90 процентов, поэтому крайне важно регулярно проводить медицинские обследования всего организма и научиться простым и эффективным способам самодиагностики.

22 октября во Владимире, в центре современной культуры «Флигель» пройдет фестиваль «Розовый октябрь», посвященный раку молочной железы. На нем участниц ждут встречи с разными специалистами, а также культурная составляющая.

В 17 часов состоится открытие выставки «Women» фотографа Алены Ручан и встреча с автором работ.

С 17.10 до 19 часов московский психотерапевт Светлана Золотарева проведет сеанс арт-терапии для женщин. Эта встреча для тех, кому уже поставлен рак молочной железы, кто находится в предраковом состоянии или испытывает страх перед этой болезнью. Стоимость — 400 рублей, все материалы предоставляются.

С 17.10 до 18.10 в непринужденной обстановке за чашкой чая участницы фестиваля смогут задать любые вопросы онкологу-маммологу Марине Кочуевой, узнать о важных профилактических процедурах и о том, как сохранить здоровье на долгие годы.

В 18.20 откроется еще одна выставка «Изопроцессы» художницы Алины Власовой. В своей художественной практике девушка через визуальные предметные образы исследует, как реальность, в которую человек погружен, формирует его психологические способности, которые могут влиять на возможность реализации личных потребностей. Такой вот рентгеновский снимок желаемого и возможного. Экскурсию по выставке проведет сама художница.

Также с 18.20 до 19 часов пройдут бесплатные осмотры врачом маммологом (главное условие — строго в соответствии с циклом: 7-12 день).

Вход на фестиваль свободный.

КСТАТИ

Бесплатное обследование маммологов и гинекологов можно пройти и в центре «Белая роза» (ул. Музейная, 1). В прошлом году онкоскрининг прошли 6280 женщин. У 26 было выявлено злокачественное новообразование молочной железы, один случай рака шейки матки, у 202 диагностирована дисплазия шейки матки II и III степени. Обнаружено 251 доброкачественное новообразование молочной железы, 123 случая доброкачественного новообразования яичника. Пациентки были направлены на дообследование и лечение в Областной онкодиспансер и центры амбулаторной помощи.

Записаться на обследование можно по телефону: 8(4922)47-15-55 (каждый вторник и четверг с 9 до 15 часов).