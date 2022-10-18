На новый автомобиль владимирцам приходится копить девять лет

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Сколько лет россиянам надо копить на автомобиль, выяснили эксперты агентства РИА Новости. Предполагается, что на покупку машины каждый месяц необходимо откладывать 50 процентов от зарплаты, накопления весь срок не тратятся и размещены на вкладе по ставке на уровне 7,5 процента, а проценты капитализируются каждый месяц.

При этом, согласно оценкам экспертов, стоимость среднего нового авто в России в этом году составляет около 2,3 миллиона рублей, а подержанного — 1,2 миллиона рублей. Среднестатистическому работнику, чтобы накопить такую сумму, нужно 7,6 года. А вот чтобы купить подержанную машину, требуется в среднем 4,5 года. И это при условии неприкосновенности сбережений и капитализации процентов на банковском вкладе.

Однако ситуация в регионах разная. В частности, быстрее всех получится накопить крупную сумму жителям Чукотки - всего 3,7 года, что более чем вдвое меньше срока накопления в среднем по стране. Второе место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (срок накопления составляет 3 года и 10 месяцев). На третьей строчке - Магаданская область, где копить на новую машину придется 4,3 года.

Владимирская область занимает в рейтинге 52-е место. Жителям региона придется терпеть лишения ради новой машины аж девять лет, на покупку подержанного авто уходит 5,4 года. Но, несмотря на «невеселые» показатели, количество машин в области продолжает расти. На конец 2019 года количество авто на 1000 человек населения составляло 303,6 штуки (в 2018 году - 296,2 штуки). Это последние данные, которые приводил Владимирстат. Надо думать, что за три года число машин стало еще больше, иначе бы в регионе не было бы столько заторов, особенно в «час пик».

Практически все географические соседи обогнали Владимирскую область. Так, Москва занимает в рейтинге шестое место, тут срок накопления составляет 4,7 года (на подержанную - 2,7 года). На 40-й строчке расположилась Ярославская область с 8,7 и 5,3 годами соответственно. 45-е место у Рязанской область, здесь на новую машину придется копить 8,8 лет, на поддержанную — 5,3 года. Жители Нижегородской области смогут купить авто через 8,9 лет, с рук — через 5,4 года. Ниже 33-го региона, по традиции, Ивановская область. Здесь срок накопления суммы на новое авто составляет 10,3 года (6,3 года – на подержанную).

У замыкающих рейтинг регионов (в основном, это кавказские территории) работник со среднестатистической зарплатой будет копить на новую среднюю машину более 10 лет, а в двух регионах на последних местах (Кабардино-Балкария и Ингушетия) – 11,3 года. Эксперты поясняют, что в этих регионах исторически невысокие зарплаты.

КСТАТИ

Составители рейтинга отдельно отмечают, что в «богатых» регионах реальная картина накопления может быть даже несколько лучше, так как высокие зарплаты позволяют откладывать больший процент в качестве сбережений. При этом в «бедных» регионах накопления, наоборот, затруднены, поскольку не все могут позволить себе откладывать половину зарплаты.