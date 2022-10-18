Строительство объездной дороги Александрова за пять лет так и не сдвинулось

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О необходимости строительства объездной дороги Александрова говорят уже давно. Из-за транзитного транспорта интенсивность движения в сутки составляет 10 тысяч машин. Плюс прибавим автомобили московских дачников, которые приезжают сюда на лето, увеличивая население района «со ста тысяч до миллиона» (такую цифру назвал глава Александровского района Денис Кузнецов). Городские дороги просто не способны принять такое количество транспорта — отсюда пробки, ухудшение экологической ситуации, вдобавок из-за вибраций разрушаются стены местного Кремля.

Нужно 4,5 миллиарда

Попытки построить объездную дорогу предпринимались давно - в 1975 и 1987 годах, но до конца проблема не решалась. Пять лет назад о ней заговорили снова. Было решено, что Северный обход Александрова станет частью региональной трассы третьей категории. Общая протяженность объездного пути по планам составит 22 километра. Объект должен иметь четыре транспортных развязки в двух уровнях, на них предусмотрены путепроводы. Планировалось построить четыре моста – через реки Черная, Нюньга, Серая и приток Серой, а также путепровод через Северную железную дорогу. Стоимость объезда равнялась примерно 4,5 миллиарда рублей, а срок строительства устанавливался в пять лет. Но на сегодняшний день к серьезным работам так и не приступили.

- Этот вопрос очень серьезный. Строительство самой дороги, естественно, бюджет Александровского района не потянет. На 2022-2024 годы в бюджет Владимирской области заложены финансовые средства на предпроизводственные работы. Предстоит оформить земельно-правовые документы и подготовить проект межевания, - рассказал в эфире ЦУРа глава Александровского района Денис Кузнецов.

Новая дорога под большегрузы

Местные чиновники пытаются разгрузить центральные улицы своими силами. В частности, разработчики карьеров за свой счет асфальтируют участки дорог, по которым можно объехать центр города.

Денис Кузнецов в эфире ЦУР.

- Нам удалось договориться с рабочими на карьерах, которые расположены в деревнях Николаевка и Лукьянцево, сделать свою дорогу. Они ее сами асфальтируют и выходят на Старую Ярославку. Таким образом, путь большегрузов на эти карьеры, которые находятся в углу района, будет не через центр города, как это было раньше, а только по той дороге, которую они сделали, - пояснил Денис Кузнецов. - Но хочу подчеркнуть, что пути объезда никак не отменяют строительства объездной дороги. Она нужна нам как воздух.

Областная администрация, в свою очередь, занимается изъятием земельных участков у собственников, если это, конечно, необходимо для строительства, и выплатой компенсацией, как это было с М-12. Однако, по словам чиновника, тотального изъятия не планируется, поскольку дорога пойдет не по деревням, а по территориям сельскохозяйственного назначения и лесным массивам.

Когда же начнется долгожданная стройка, до сих пор неизвестно. Но районные власти уверяют, что держат этот вопрос на контроле.