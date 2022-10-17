Мэрия Владимира начала судиться с застройщиком, не расселившим 16 ветхих домов

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Администрация города Владимира в Арбитражном суде пытается решить проблему со строительной компанией «СтройКом», которая, по мнению чиновников мэрии, прокуратуры и дольщиков, уже несколько лет не может выполнить свои обязательства оп расселению жильцов ветхих домов на улицах Северная и 1 й Пионерская.

Первое заседание по делу должно было состояться еще 5 октября, но его рассмотрение вновь отложили, теперь на 2 ноября. Чиновники мэрии считают, что «СтройКом» обязан выплатить неустойку администрации в размере 935 тысяч 155 рублей 84 копеек. Почти в миллион рублей представители власти оценили тот момент, что застройщик не выполнил контрактные обязательства.

Мы писали 12 августа об этой истории. Тогда руководитель областной общественной организации «ЖКХ-Контроль» Альберт Русанен в эфире радио «КП-Владимир» рассказал, что еще в 2013 году городом было решено включить территорию, ограниченную улицами Северной, Полина Осипенко и так далее, в список застраиваемых

- Здесь должны были строиться новые дома с условием, что людей расселят из ветхого и аварийного фонда, - рассказал в эфире радио «КП-Владимир» Альберт Русанен. – Вот только застройщиком было в итоге построено лишь три дома из 16 запланированных. При этом мэрией контракт с застройщиком регулярно продлевался и лишь недавно был расторгнут, так как город так и не получил 51 квартиру для расселения жителей аварийных домов.

Итогом и стал иск в Арбитражный суд. Ведь помимо того, что не построено множество домов, так еще и старые двухэтажные и пятиэтажные дома снесены лишь частично. Отдельно возникла проблема обманутых дольщиков в 17-этажном доме по улице 1 я Пионерская, 82.

- Наш дом должны были сдать еще в августе 2021 года, - рассказал один из дольщиков Сергей. – А передача ключей по моему договору должна была произойти до 15 февраля 2022 года. Однако въехать в новый дом мне до сих пор не удалось.

В дело даже вмешалась прокуратура. Дом был внесен в реестр проблемных объектов, однако въехать людям в собственные квартиры пока не удалось.

В довершение всего, известно, что у компании есть долги по коммуналке и налоговым платежам. В доказательство тому исковые заявления в тот же Арбитражный суд Владимирской области от различных коммунальных организаций региона и налоговиков.

Возможно, судебные решения помогут в решении сложившейся проблемы. Многое может проясниться уже 2 ноября.