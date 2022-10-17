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Общество16 октября 2022 22:00

В лесах Владимирской области создано 30 вольеров для редких животных

Несмотря на активную деятельность человека, численность животных сохраняется на достаточном уровне
Алексей КОТМЫШЕВ
Муфлон тоже водится во владимирских лесах.

Муфлон тоже водится во владимирских лесах.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владимирская область богата своей природой, а в лесных чащах здесь обитает большое разнообразие птиц и зверей. При этом на более чем трех четвертях территории региона расположены охотничьи угодья.

Где живет лань

Как рассказал начальник областной Госохотинспекции Валерий Куфтин, общая площадь Владимирской области составляет почти 3 миллиона гектаров, из которых 2 миллиона 200 тысяч заняты охотугодьями. При этом они подразделяются на общедоступные охотугодья и так называемые «закрепленные» - переданные по специальным договорам в руки частных охотоведов. Последних охотхозяйств у нас 100 против 32 общедоступных — таков федеральный закон.

Впрочем, сразу нужно оговориться, что речь вовсе не идет о том, что леса каким-то образом перегородили заборами и никого не пускают — доступ для обычных людей туда совершенно свободный, многие отдыхающие даже не догадываются, в зоне каких охотхозяйств они находятся. Зато животные охраняются егерями, которые не только ловят браконьеров, но и кормят зверье на специальных подкормочных площадках. Что касается зверья, то оно себя, таким образом, чувствует более безопасно.

Помимо зимнего маршрутного учета, в ходе которого считают абсолютно всех животных, включая обитающих у нас в холодное время года рябчика, глухаря и тетерева, охотоведы проводят весенний учет боровой дичи на токах — речь идет опять же о глухаре и тетереве. В июле наблюдают за водоплавающией дичью, а в сентябре ведут учет бобра, ондатры и норки. Всю эту живность можно встретить во владимирских лесах и на водоемах. Правда, тех же бобров считают не по головам, а по хаткам. Предполагается, что в одной такой хатке живет 3,5 бобра. Таким образом, на территории региона живут более 18 тысяч этих животных.

По словам Валерия Куфтина, во владимирских лесах обитают и другие, не менее экзотические звери. Например, косули, олени разных видов, а кое-где бродит рысь, причем встречается она в каждом районе, где имеются леса.

- Во Владимирской области существуют вольерные комплексы — около 30 штук, где содержатся пятнистые европейские олени, кабаны, а также лань. На 16879 огороженных гектарах живут 5500 благородных оленей, 2000 пятнистых оленей, 600 ланей, а также муфлоны и сибирские косули, - рассказал Валерий Куфтин.

Конечно же, встречаются в наших лесах лисицы, енотовидные собаки, зубры, и даже волки и медведи. Впрочем, последние два вида лишь заходят в наш регион от соседей.

Охотиться можно не на всех

Однако вопросы охоты во Владимирской области регулируются строго. В настоящее время официально в регионе числятся 40 тысяч охотников, однако в реальности регулярно посещают лес с ружьем значительно меньше.

- Самые популярные объекты охоты — водоплавающая дичь. Суточная норма составляет 4 утки в день, а количество за сезон не ограничено. Мы выезжаем, чтобы отследить количество уток у каждого охотника, но, как правило, после открытия сезона охоты птица становится более осторожной, и чтобы добыть ее, нужно очень постараться, - объясняет Валерий Куфтин.

Также в число добываемых зверей, помимо лося, кабана и лисицы, входит даже норка, но охотникам она неинтересна по простой причине — мех нынче не востребован.

Зато волков добывать можно, хотя их численность в регионе действительно мала, если не считать заповедные леса Вязниковского района, где охота не ведется, и хищник чувствует себя хорошо.

- Зимой мы добывали до 32 волков, но в прошлом году добывались единицы. Волк заходит к нам из Ярославской и Ивановской областей, зимой расширяя территорию в поисках добычи, - объяснил Валерий Куфтин.

А вот на редкого в регионе медведя охотиться нельзя ни в коем случае — он занесен в Красную книгу Владимирской области.

Немало вопросов возникает по поводу охоты на кабана, но в Госохотинспекции заметили, что в общедоступных охотугодьях этого зверя уже не осталось — найти его можно в закрепленных угодьях. Там же выдают разрешения на добычу кабана.

КСТАТИ

Вопреки опасениям грибников и любителей природы, в лесах Владимирской области вы едва ли столкнетесь «ликом к лицу» с медведем и волком. Оба животных всячески стараются избегать человека, причем волк боится людей настолько, что не подходит к ним даже во время поиска добычи и всячески избегает попасть человеку на глаза.

Тем не менее, в Госохотинспекции заметили, что если вдруг вы все же встретитесь с мишкой, ни в коем случае не пытайтесь убегать — это спровоцирует зверя на погоню за добычей. Лучше всего вести себя спокойно, также спокойно разговаривать и удалиться. А чтобы не встретить на своем пути зверя наверняка, специалисты рекомендуют создавать в лесу «разумный шум» - не кричать и слушать громкую музыку, а хрустеть ветками и разговаривать — это обозначит ваше присутствие и даст зверю возможность спокойно обойти вас стороной.

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