В лесах Владимирской области создано 30 вольеров для редких животных

Муфлон тоже водится во владимирских лесах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владимирская область богата своей природой, а в лесных чащах здесь обитает большое разнообразие птиц и зверей. При этом на более чем трех четвертях территории региона расположены охотничьи угодья.

Где живет лань

Как рассказал начальник областной Госохотинспекции Валерий Куфтин, общая площадь Владимирской области составляет почти 3 миллиона гектаров, из которых 2 миллиона 200 тысяч заняты охотугодьями. При этом они подразделяются на общедоступные охотугодья и так называемые «закрепленные» - переданные по специальным договорам в руки частных охотоведов. Последних охотхозяйств у нас 100 против 32 общедоступных — таков федеральный закон.

Впрочем, сразу нужно оговориться, что речь вовсе не идет о том, что леса каким-то образом перегородили заборами и никого не пускают — доступ для обычных людей туда совершенно свободный, многие отдыхающие даже не догадываются, в зоне каких охотхозяйств они находятся. Зато животные охраняются егерями, которые не только ловят браконьеров, но и кормят зверье на специальных подкормочных площадках. Что касается зверья, то оно себя, таким образом, чувствует более безопасно.

Помимо зимнего маршрутного учета, в ходе которого считают абсолютно всех животных, включая обитающих у нас в холодное время года рябчика, глухаря и тетерева, охотоведы проводят весенний учет боровой дичи на токах — речь идет опять же о глухаре и тетереве. В июле наблюдают за водоплавающией дичью, а в сентябре ведут учет бобра, ондатры и норки. Всю эту живность можно встретить во владимирских лесах и на водоемах. Правда, тех же бобров считают не по головам, а по хаткам. Предполагается, что в одной такой хатке живет 3,5 бобра. Таким образом, на территории региона живут более 18 тысяч этих животных.

По словам Валерия Куфтина, во владимирских лесах обитают и другие, не менее экзотические звери. Например, косули, олени разных видов, а кое-где бродит рысь, причем встречается она в каждом районе, где имеются леса.

- Во Владимирской области существуют вольерные комплексы — около 30 штук, где содержатся пятнистые европейские олени, кабаны, а также лань. На 16879 огороженных гектарах живут 5500 благородных оленей, 2000 пятнистых оленей, 600 ланей, а также муфлоны и сибирские косули, - рассказал Валерий Куфтин.

Конечно же, встречаются в наших лесах лисицы, енотовидные собаки, зубры, и даже волки и медведи. Впрочем, последние два вида лишь заходят в наш регион от соседей.

Охотиться можно не на всех

Однако вопросы охоты во Владимирской области регулируются строго. В настоящее время официально в регионе числятся 40 тысяч охотников, однако в реальности регулярно посещают лес с ружьем значительно меньше.

- Самые популярные объекты охоты — водоплавающая дичь. Суточная норма составляет 4 утки в день, а количество за сезон не ограничено. Мы выезжаем, чтобы отследить количество уток у каждого охотника, но, как правило, после открытия сезона охоты птица становится более осторожной, и чтобы добыть ее, нужно очень постараться, - объясняет Валерий Куфтин.

Также в число добываемых зверей, помимо лося, кабана и лисицы, входит даже норка, но охотникам она неинтересна по простой причине — мех нынче не востребован.

Зато волков добывать можно, хотя их численность в регионе действительно мала, если не считать заповедные леса Вязниковского района, где охота не ведется, и хищник чувствует себя хорошо.

- Зимой мы добывали до 32 волков, но в прошлом году добывались единицы. Волк заходит к нам из Ярославской и Ивановской областей, зимой расширяя территорию в поисках добычи, - объяснил Валерий Куфтин.

А вот на редкого в регионе медведя охотиться нельзя ни в коем случае — он занесен в Красную книгу Владимирской области.

Немало вопросов возникает по поводу охоты на кабана, но в Госохотинспекции заметили, что в общедоступных охотугодьях этого зверя уже не осталось — найти его можно в закрепленных угодьях. Там же выдают разрешения на добычу кабана.

КСТАТИ

Вопреки опасениям грибников и любителей природы, в лесах Владимирской области вы едва ли столкнетесь «ликом к лицу» с медведем и волком. Оба животных всячески стараются избегать человека, причем волк боится людей настолько, что не подходит к ним даже во время поиска добычи и всячески избегает попасть человеку на глаза.

Тем не менее, в Госохотинспекции заметили, что если вдруг вы все же встретитесь с мишкой, ни в коем случае не пытайтесь убегать — это спровоцирует зверя на погоню за добычей. Лучше всего вести себя спокойно, также спокойно разговаривать и удалиться. А чтобы не встретить на своем пути зверя наверняка, специалисты рекомендуют создавать в лесу «разумный шум» - не кричать и слушать громкую музыку, а хрустеть ветками и разговаривать — это обозначит ваше присутствие и даст зверю возможность спокойно обойти вас стороной.