Во Владимире открылась выставка, посвященная утиному семейству

Фото ВСМЗ.

В музее природы открылась новая экспозиция «Гуси-лебеди». Она посвящена представителям семейства утиных. Это семейство пернатых очень разнообразно — от миниатюрного африканского карликового гуся, который размером не больше голубя, до внушительного лебедя-шипуна весом 22 килограмма.

На выставке представлено 16 экспонатов из коллекции «Зоологические материалы» Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Фото ВСМЗ.

- Из 270 видов птиц, отмеченных во Владимирской области, 29 отнесены именно к семейству утиных — это гуси, лебеди и утки. Птицы плохо ходят по суше, но зато хорошо плавают и ныряют. Раньше это семейство было тесно связано с человеком. Эти птицы были важным объектом промысла, источником мяса, пера и пуха. Многие использовали их шкуры для изготовления одежды. Но со временем тесная связь исчезла, поэтому наша выставка призвана напомнить об этом любопытном семействе птиц, - подчеркнул научный сотрудник сектора природы научно-исследовательского отдела ВСМЗ Владимир Горькавый.

Фото ВСМЗ.

Все утиные обладают своими интересными особенностями. Например, многие из них моногамны - недаром возник фразеологизм «лебединая верность». Кстати, свою территорию во время гнездования лебеди охраняют даже от человека. Зато черноголовая утка подкидывает яйца в другие гнёзда, как кукушка. Правда, птенцы от этого не страдают - для утиных вообще характерно обилие «приёмышей» в выводках. Более того, разные виды часто смешиваются, так появляются новые виды. Например, пекинская утка.

Фото ВСМЗ.

Издревле утиные являлись объектом охоты, источником мяса, пера и пуха - помогали выживать людям в сложных природных условиях. Например, северные народы из кожи лебедей и уток шили себе традиционную одежду. А некоторые народы Азии и Америки засаливали и коптили уток и гусей на всю зиму.

Наши предки ценили не только пользу утиных, но и их красоту, характер, необычные повадки, поэтому многие из них вошли в традиционный фольклор народов мира. А у некоторых северных народов лебеди считались священными птицами, и охота на них была запрещена.

Фото ВСМЗ.

Поближе познакомиться с этими птицами можно до 27 ноября по адресу ул. Мира, 19. Цена билета на выставку 200 рублей.

СПРАВКА «КП»

Селезни не умеют крякать – этот звук способны воспроизводить только самки этих птиц.

В шее утки больше позвонков, чем в шее жирафа.

За год взрослая утка способна снести до 240-260 яиц.

Фото ВСМЗ.

Все знают, что утки в поисках еды иногда ныряют под воду, но мало кто знает, что глубина их погружения может составлять 5-6 метров.

Наевшись, они глотают камни и глину. Это помогает им более эффективно переваривать пищу.

Маленькие утята считают матерью первое существо, которое увидят, выбравшись из яйца. Причем этим существом может оказаться, например, человек или домашняя кошка — утятам всё равно.

Во время миграции утки иногда за день пролетают по 400-500 километров.

У уток целых три века. Одно для моргания, одно для защиты глаза и ещё одно для сна.