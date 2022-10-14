Во Владимирской области установили меры поддержки членам семей мобилизованных

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13 октября 2022 года губернатор Александр Авдеев установил для членов семей мобилизованных в Вооружённые Силы Российской Федерации целый ряд мер поддержки, которые будут действовать весь период прохождения мобилизованными гражданами военной службы. Документ разработан с учётом предложений Общественной палаты Владимирской области.

Итак, как конкретно будут помогать семьям мобилизованных? Тут стоит разделить меры поддержки на две группы – помощь детям и помощь взрослым.

Для детей мобилизованных это:

- предоставление вне очереди мест в государственных общеобразовательных организациях (детсадах и школах);

- предоставление вне очереди права на перевод в другую наиболее приближенную к месту жительства семьи государственную общеобразовательную организацию (детский сад и школа);

- зачисление в первоочередном порядке в группы продлённого дня (для учащихся 1-6 классов школ и гимназий);

- предоставление бесплатных горячих завтраков и обедов учащимся 1-11 классов школ и гимназий, а также бесплатного обеда студентам-очникам колледжей и вузов;

- предоставление бесплатного дополнительного образования в государственных образовательных организациях, реализующих дополнительные общеразвивающие программы;

- освобождение от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход детей.

При этом областные власти потребовали, чтобы аналогичные меры поддержки детей мобилизованных были установлены и на муниципальном уровне.

Для взрослых членов семей мобилизованных в регионе предусмотрены следующие меры поддержки:

- оказание содействия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (супруге и детям трудоспособного возраста);

- содействие в поиске работы;

- оказание психологической помощи;

- содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья;

- бесплатное консультирование по юридическим вопросам;

- оказание плановой консультативной амбулаторной, стационарной медицинской помощи, а также реабилитации во внеочередном порядке медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Владимирской области.

Наконец, пожилым членам семей мобилизованных, инвалидам I или II группы, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании, организации соцобслуживания, включённые в Реестр поставщиков социальных услуг Владимирской области, будут проводить социальное обслуживание на дому бесплатно. А члены семей мобилизованных, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме, будут направляться в организации соцобслуживания в первоочередном порядке.