Во Владимирской области поголовье дикого кабана искусственно сократили в 10 раз

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В лесах региона животные продолжают болеть опасными недугами. И хотя в целом ситуация находится под контролем, но в целях профилактики иной раз приходится прибегать к решительным мерам.

Шла АЧС вдоль шоссе

Одной из самых больших головных болей охотоведов стала африканская чума свиней. Начальник Госохотинспекции Владимирской области Валерий Куфтин напомнил, что впервые эта зараза пришла в наш регион в 2016 году, захватив его одним из последних в Центральном федеральном округе. На тот момент численность кабана в лесах региона составляла 7000 особей — его было так много, что дикие свиньи систематически попадались на глаза любителям природы.

Этим пользовались и руководители охотхозяйств — так как кабаны хорошо приживались в местах, где их прикармливают, они стали одним из основных объектов охоты. Но АЧС внесла свои коррективы.

- К сожалению, в связи с африканской чумой свиней пришлось сократить численность кабана практически в 10 раз — по результатам учета, на 1 апреля в регионе его численность составляла 694 особи, а сейчас в результате мероприятий по любительской и спортивной охоте его количество сократилось до 500 голов на всю область, - констатировал Валерий Куфтин.

Таким образом, плотность кабана была сокращена до 0,25 особей на 1000 гектаров — таковы требования федерального закона в условиях борьбы с АЧС. Кстати, с августа 2017 года эта зараза практически не беспокоила Владимирскую область в условиях дикой природы, но в текущем году внезапно появилась в Александровском районе, куда пришла из Ярославской области. По словам главы региональной Госохотинспекции, болезнь «шагала» вдоль Ярославского шоссе, пока не явилась к нам — сперва в Александровских лесах нашли две туши умерших от АЧС кабанов, через неделю обнаружили еще одну.

Увы, но пока ветеринары не научились лечить эту болезнь и не создали вакцины, поэтому существует лишь один способ борьбы с АЧС помимо уничтожения животных — бороться со свалками, на которых кабаны могут найти пищевые отходы. Например, именно по этой причине в Петушинском районе несколько лет назад произошло заражение свиней на ферме местного предпринимателя — он собирал остатки еды из кафе, что является прямым источником заражения. По этой же причине охотинспекторы настоятельно просят грибников и отдыхающих не оставлять никаких остатков еды после себя — для человека АЧС не опасна, и зачастую на предприятиях исследования на этот вирус банально не проводятся, в то время как кабан заражается практически моментально.

Однако отрадно, что кроме Александровского района АЧС больше нигде во Владимирской области не зарегистрирована.

Награда за лису

Еще одна проблема диких животных в 33 регионе — бешенство. Чаще всего его разносят лисицы и енотовидные собаки.

- Существует федеральная программа по борьбе с бешенством - выкладывание вакцины. Это должно происходить весной, когда у псовых идет гон, затем в июле, когда появляется потомство, и в октябре-ноябре перед зимой. Но не всегда вакцина правильно хранится, так что эффект от нее, на мой взгляд, минимальный, - объясняет Валерий Куфтин.

Но во Владимирской области нашли выход из ситуации — с 2016 года регион стал единственным в стране, где охотникам начали платить 1000 рублей за голову добытой лисицы. Вознаграждение выплачивается, если охотник принес зверя на ветеринарную станцию.

Сделали это после того, как в 2015 году во Владимирской области зарегистрировали 150 случаев бешенства. Дело в том, что нынче пушнина практически потеряла былую ценность, и лиса попросту охотникам неинтересна. Это привело к увеличению ее популяции и, как следствие, к росту бешенства. Теперь же удалось добиться того, что в год регистрируется не более 20-25 случаев этой болезни.

Что касается еще одной «популярной заразы» - птичьего гриппа, то по нему ни одного факта во Владимирской области зарегистрировано не было.