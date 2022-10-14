Олимпийские чемпионы пройдут по центру Владимира

Форум начнется в центре города. Фото: Сергей МОРКОВКИН

14 и 15 октября Владимир станет хозяином Всероссийского форума Олимпийских советов. Члены Олимпийского комитета России (ОКР) более чем из 70 субъектов страны и представители Министерства спорта обсудят проблемы развития спорта и олимпийского движения в регионах. Деловую программу, которая пройдет в областной филармонии, откроет 14 октября доклад Президента ОКР Станислава Позднякова. В рамках пленарного заседания также выступит губернатор Александр Авдеев.

На форум приглашены выдающиеся советские и российские спортсмены – олимпийские чемпионы разных лет. В частности, борец вольного стиля, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы Давид Мусульбес, российская фехтовальщица на шпагах, двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве Татьяна Логунова, олимпийский чемпион по борьбе, чемпион России, Европы и мира Хаджимурад Магомедов, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, 4-кратный чемпион мира и 5-кратный чемпион Европы Юрий Захаревич, олимпийский чемпион по гандболу, чемпион мира, Европы, России Денис Кривошлыков, чемпионка мира, СССР по спортивной гимнастике, олимпийская чемпионка Елена Шевченко, олимпийский чемпион по вольной борьбе, трёхкратный чемпион мира, дважды обладатель Кубка мира, чемпион Европы Павел Пинигин, российский фехтовальщик на саблях, олимпийский чемпион, чемпион мира, многократный чемпион Европы Алексей Фросин, чемпион Олимпийских игр по волейболу, победитель Мировой лиги, обладатель Кубка мира, победитель Лиги наций Александр Соколов и олимпийский чемпион по конькобежному спорту, чемпион мира и Европы Николай Гуляев.

Олимпийский чемпион Николай Гуляев. Фото: Евгения ГУСЕВА

Но форумом дело не ограничится. Уже в субботу, 15 октября, пройдет «Всероссийский день ходьбы», к участию в котором приглашают обычных владимирцев. В 12 часов гости форума и жители областной столицы пройдут по маршруту: Театральная площадь — Золотые ворота — Соборная площадь. Каждый, кто присоединится к акции, получит диплом участника и сувенирную футболку.

Понятное дело, что ради спортивного мероприятия вновь перекроют центр города. Жители от идеи не в восторге.

- А по стадиону чего не ходится? У нас их три в городе. Древние греки придумали стадионы как раз для спортивных соревнований. Если хочется ходить по асфальту, ходите по Октябрьскому проспекту, например. Он не сильно загружен по выходным. Нет, надо каждый раз во время спортивных состязаний парализовать движение именно в центре города, - возмущен местный житель Павел.

Однако в мэрии заверили, что таковы методические рекомендации по проведению Всероссийского дня ходьбы.

- Для проведения мероприятия рекомендуются центральные площади населенных пунктов, которые отличаются живописными видами или дают их участникам возможность ознакомиться с историей или культурой территории проведения. Поэтому центр города Владимира подходит под это требование, - подчеркнули в городской администрации в ответ на обращение.

КОНКРЕТНО

Заявки на участие для предварительной регистрации направляются в электронном виде на адрес электронной почты: kst_sport_vlad@mail.ru .Также регистрация возможна в день проведения мероприятия на Театральной площади до 11 часов. По всем вопросам обращаться по телефону: 8(4922) 34-33-69.

СПРАВКА «КП»

Как поедет транспорт

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения «Всероссийского дня ходьбы» с 11.00 до 14.00 15 октября вводится ограничение движения всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Транспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Мира, Горького, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.

Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города.

Троллейбусные маршруты:

№1 - ул.Фатьянова - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй».

№5 - ул.Фатьянова - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Вокзал.

№7 - пр-кт Ленина - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Мира - ВЭМЗ.

№2 и №8 - движение приостанавливается.

Автобусные маршруты:

№№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28, 33С, 36 будут направлены в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьский пр-кт, Лыбедская магистраль.

№№ 12С, 15, 22, 25, 26С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «пл. Фрунзе» будут следовать через Политехнический колледж - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».

№№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 27, 36 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «ул. Луначарского» будут следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок.

№16С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «ул. Муромская» будет следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок.

№28 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Владимирский юридический институт» будет следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».

№33С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Областная администрация» будет следовать через остановочный пункт «Политехнический колледж».

Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.