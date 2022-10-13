«Владимирпассажиртрансу» добавили из городского бюджета более 42 миллионов рублей

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На внеочередном заседании горсовета депутаты рассмотрели несколько бюджетных вопросов. Первый касался добавления денежных средств единственному муниципальному перевозчику «Владимирпассажиртрансу».

- На 2022 год была предусмотрена субсидия на возмещение затрат в сумме 115 миллионов рублей. За ноябрь- декабрь было выплачено 20 миллионов 180 тысяч рублей, в январе-августе еще 94 миллиона рублей, то есть сто процентов, - отметил заместитель главы администрации Сергей Сысуев. - Но в связи с увеличением количества обслуживаемых компанией автобусных маршрутов по сравнению с 2021 годом, повышением расходов и прогнозом потребностей необходимы дополнительные средства.

Финансировать субсидию будут сразу из нескольких источников. 33 миллиона 700 тысяч рублей осталось на счете по учету средств бюджета города на начало года. Еще 6 миллионов - это экономия из-за уменьшения площадей неиспользуемых нежилых помещений. И, наконец, 2,5 миллиона выделит управление транспорта. Это средства на выплату компенсации за социальные проездные билеты.

- Расходы на выплату компенсации за услуги по перевозке отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам в городском сообщении учтены по фактическому количеству активированных транспортных карт за период январь-сентябрь 2022 года и прогноза на период до конца 2022 года, - подчеркнул Сысуев.

Таким образом, муниципальный перевозчик получит больше 42 миллионов рублей.

Напомним, что на сегодняшний день муниципальный перевозчик обслуживает 7 троллейбусных маршрутов и 13 автобусных. Депутаты согласились, что нагрузка предприятия возросла в разы, а поэтому помочь просто необходимо.

Также речь вновь зашла о Рпенском проезде. На этот раз дополнительных средств не выделяли, а просто перекинули деньги из федерального бюджета с 2023 года на текущий год. Тем самым сумма этого года на строительство дороги выросла на 238 миллионов 098 тысяч рублей.

Кроме того, из областного бюджета поступили деньги (1 миллион 453 тысяч рублей) на развитие физкультуры и спорта. На эту сумму будет приобретено 100 клюшек и 200 шайб для детско-юношеской спортивной школы №8.

Ну и, пожалуй, самым важным решением стало оказание помощи семьям мобилизованных. Теперь их дети смогут получать бесплатное питание в школах.

- Если мы берем 1-5 классы, они питаются завтраками бесплатно за федеральный счет. Мы предлагаем детям, которые учатся в режиме полного дня или ходят в продленку, установить бесплатные обеды. А детям с 5 по 11 классы, которые не имеют льгот, также предоставлять завтраки или обеды в зависимости от смены, в которую учится ребенок, - отметила заместитель главы администрации Елена Малик.

Предложение было единогласно поддержано. Оно вступает в силу с 1 октября. Родителям необходимо обратиться с соответствующим заявлением к руководству школы.