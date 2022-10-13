Во Владимире организацию выделенных полос для автобусов отложили на неопределенный срок

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Бывший мэр Владимира Андрей Шохин пообещал в этом году появление выделенных полос для общественного транспорта. Однако в итоге сейчас власти города решили повременить с их созданием.

Первое обещание сделать «выделенки» для общественного транспорта было дано еще 22 февраля на заседании горсовета. Тогда Андрей Шохин озвучил планы создать выделенную полосу в районе хлебозавода до выезда в сторону Нижнего Новгорода.

- Надо внимательно смотреть, где это возможно, потому что очень много припаркованных автомобилей стоит с краю, а выделенная полоса не позволяет оставлять машину с краю дороги. Когда снег уберем и обновим разметку, мы планируем посмотреть возможность создания выделенной полосы, учитывая все возможные повороты и парковочные места, на участке от хлебокомбината до выезда в сторону Нижнего Новгорода. Посмотрим, как у нас это получится. Будем делать аккуратно, чтобы не навредить, - заявил тогда градоначальник.

Однако весной полосы не появились, тогда в августе мэр города, выступая в эфире ЦУР Владимирской области, в очередной раз поднял тему «выделенок». Андрей Шохин тогда признался, что подобного опыта у Владимира нет, «но он есть у других городов». При этом тогдашний руководитель столицы региона пообещал организовать выделенную полосу уже в другом месте – в районе «Автоприбора» и химзавода — от поворота на Точмаш в сторону Доброго. При этом никаких особенных затрат на организацию полосы не планировалось — власти намеревались лишь скорректировать дорожную разметку, дабы с краю дороги пустить общественный транспорт по уже существующему дорожному полотну без каких-либо расширений.

- Мы хотим посмотреть, чтобы не было неудобств и пробок, потому что Рпенский проезд еще строится, и Большая Нижегородская — единственная артерия в Доброе. Но мы все равно это сделаем и уже сейчас приступим к реализации этого проекта. За месяц-два мы должны его реализовать. Дальше будем наблюдать, - сообщил в августе Андрей Шохин.

Предполагалось, что уже в октябре долгожданная полоса для автобусов и троллейбусов наконец-то появится, но вот уже наступил октябрь, а до сих пор ничего не изменилось.

В мэрии областного центра не стали отрицать, что пока проект «выделенки» все еще не реализован и в ближайшее время к реализации, увы, не планируется.

- В связи с необходимостью экономии бюджета организация выделенных полос перенесена на неопределенный срок, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов. - Даже если мы организуем эти полосы, без Рпенского проезда те участки дорог просто встанут.

Иными словами, если средства в бюджете вдруг найдутся, все равно придется ждать завершения строительства новой городской магистрали. Напомним, что на данный момент окончания работ на Рпенском проезде ожидают в ноябре 2023 года.