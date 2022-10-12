За первую неделю в Центр помощи семьям мобилизованных во Владимире поступило около 30 обращений

Центр для семей мобилизованных открыли на базе семейного многофункционального центра Фото: Виктория СУХОВА

Вот уже полторы недели во Владимире работает Центр помощи семьям мобилизованных. Здесь можно получить консультации юристов, судебных приставов и сотрудников банков. Как говорят в самом учреждении, особенно сейчас востребована помощь психологов.

Тут же выдают продуктовые наборы семьям, оказавшимся в трудной ситуации — в основном это касается семей с тремя детьми, а также пенсионеров. На сегодняшний день было выдано 68 таких наборов, но работа не прекращается.

За несколько дней в Центр обратилось несколько десятков человек. Например, только 7 октября сюда пришло больше 25 родственников мобилизованных. Приезжают не только из Владимира, но и из ближайших районов.

- К нам приходят люди с повышенной тревожностью от 30 лет и старше. Многие остались одни с детьми и не знают, как выстраивать жизнь в новых условиях, приходят просто для того, чтобы выговориться. Конечно, успокаиваем их, призываем подумать о себе и о своих детях, быть сильными ради них, - говорит психолог Светлана Филатова.

Помогают и пенсионерам, которые опасаются за своих родственников, подлежащих мобилизации. В поддержке здесь не отказывают никому.

11 октября Центр посетил губернатор Александр Авдеев. Он пообщался со специалистами, а также родственниками мобилизованных. Многих интересовало, какие выплаты стоит ждать семьям. Глава региона поспешил успокоить — без помощи не оставят.

- Довольствие, которое мобилизованные будут получать по армейским стандартам, а это около 40 тысяч рублей, переведут на карту с 10 по 20 октября. Однако те, кого мобилизовали только в конце сентября, эту сумму получат только в ноябре. В связи с этим было принято решение, что на этой неделе мы всем без исключения перечислим единовременную выплату от региона в сто тысяч рублей, - сообщил Александр Авдеев, также пообещав держать на контроле вопрос об обеспечении солдат всем необходимым.

Губернатор Александр Авдеев рассказал родственникам мобилизованных о предстоящих выплатах Фото: Виктория СУХОВА

Очень много вопросов у семей по поводу кредитов и долговых обязательств. Например, в Центр обратилась семья, у которой шесть кредитов, в том числе ипотечный. Им рассказали про кредитные каникулы. Они предоставляются на время воинской службы. Если срок не указан, то на 30 дней. Также кредитные каникулы увеличиваются, если солдат находится в госпитале.

Временно помогут должникам и судебные приставы. Сейчас они занимаются приостановлением исполнительных производств у мобилизованных.

- Было подано 98 таких заявлений, и все они были удовлетворены. Ближайшие родственники могут прийти и написать заявление за мобилизованного. Мы сверяемся с данными из военкомата и приостанавливаем производство. Никаких трудностей в решении этого вопроса не возникает, - рассказала главный специалист-эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП по Владимирской области Екатерина Горелик.

Руководитель Центра Сергей Жуков говорит, что в его коллективе работают на сто процентов результата как одна большая команда и помогают абсолютно во всех вопросах.

- Недавно к нам обратилась женщина. У нее трое маленьких детей — один год, три года и шесть лет. Она осталась совсем одна, без помощи, родственников в городе у нее нет. А ведь детей нужно отводить в садик, кружки. Мы выехали к ней домой, посмотрели на условия, составили акт и направили его в разные инстанции. В итоге удалось вернуть ее мобилизованного мужа домой, - рассказал Сергей Жуков.

На помощь семьям приходят судебные приставы, юристы, специалисты банков и психологи. Фото АВО

К слову о взаимодействии Центра с другими органами власти. После обращения многих жителей областного центра, депутаты горсовета пообещали рассмотреть возможность сделать посещение детских садов и питание для школьников бесплатным семьям мобилизованных.

КОНКРЕТНО

Центр помощи семьям мобилизованных работает во Владимире на улице Фейгина, 35а. Время работы: 8.00-17.00. Телефон – 8(4922)53-86-33.

Такие же центры работают в Александровском и Гороховецком районах, Киржаче, Муроме и Коврове.