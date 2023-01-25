ВСМЗ представил Златые врата и икону Богоматери кисти Андрея Рублева в Третьяковской галерее

Фото ВСМЗ.

Открывшаяся экспозиция приурочена к празднованию тысячелетия Суздаля. В ней представлено около 600 экспонатов из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Экспозиция разместилась в залах Западного крыла Новой Третьяковки.

- Впервые в истории отечественного музейного дела экспозиция объединяет огромное количество предметов из самых различных соборов и монастырей, музейных пространств Владимиро-Суздальской земли. Это тот редчайший случай, когда музей, представляя свою коллекцию на другой площадке, выдает все, что обычно получить невозможно даже поодиночке. Для нас огромная честь принимать здесь эти древние памятники, - отметила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Авторы выставки подчеркивают: через истории людей, о которых она рассказывает, можно совершить путешествие по страницам истории Владимиро-Суздальских земель.

- Этот проект – приглашение к знакомству с нашей уникальной землей через ее историю и культуру, - отметила директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева. – Нам бы хотелось, чтобы зрители относились к ней не только как к представлению музейных шедевров, но стали немного археологами, открывателями – теми, кто совершит путешествие по страницам истории Владимиро-Суздальского княжества. А имена Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо станут для них не просто именами из учебника истории, а живыми людьми, которые творили, созидали на этой земле и благодаря которым остались уникальные иконы, книги и памятники архитектуры.

Все представленные произведения демонстрируются вместе на столь масштабной выставке впервые. В их числе — археологические клады, иконы, памятники белокаменной резьбы, лицевого шитья, колокольного литья, церковные сосуды и облачения, старинные книги.

Фото ВСМЗ.

Один из центральных экспонатов - западные Златые врата суздальского Богородице-Рождественского собора. Выполненные в 1230-х годах в технике «золотой наводки», они являются древнейшим памятником подобного рода, созданным на территории Руси. Всего выполненных в такой технике дверей сохранилось меньше десятка, в том числе новгородские Васильевские врата, привезенные Иваном Грозным и оставленные в Александровской слободе, и двери Успенского и Благовещенского соборов Московского кремля.

Рядом огромный пятиглавый выносной фонарь конца XVII столетия из золоченой меди. За небывалые размеры – 2,5 метра высотой и вес в 10 пудов (около 160 килограммов) – его прозвали «царь-фонарем». Чтобы вынести фонарь для крестного хода на улицу, требовалось 12 человек, которые водружали себе на плечи бревна, продетые через специальные кольца, приделанные к нему.

Также на выставке представлены шедевры древнерусской живописи. В том числе – Владимирская икона Божьей матери кисти Андрея Рублева. Это древнейший список чудотворного образа, который был прислан из Византии на Русь.

Фото ВСМЗ.

Среди экспонатов – редкие старинные книги: Букварь Кариона Истомина - первое русское учебное пособие, первая Библия на старославянском языке, отпечатанная в 1519 году Франциском Скориной, а также крупнейшая рукописная книга Европы – напрестольное Евангелие XVII века с гравированным окладом. Это вклад царевны Софьи Алексеевны в Богородице-Рождественский собор Суздаля.

Больше двухсот предметов экспонируется впервые. В частности, покрова на гробницы княгини Анны Хованской 1633 года и князя Ивана Шуйского 1637 года прежде не показывались. Выставка «Великое княжество» продлится до 10 мая.