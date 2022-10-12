В каждом третьем автобусе Владимира обнаружились санитарные нарушения

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Неделю назад мэрия объявила о начале проверки всего подвижного состава, работающего на линиях общественного транспорта Владимира. В общей сложности это 325 автобусов и троллейбусов из автопарков всех без исключения перевозчиков.

«Дырявые» автобусы

В первую очередь решено было проверить их санитарное состояние, а проще говоря — наличие грязи и разнообразного хлама в салонах. Не секрет, что владимирские пассажиры очень часто жалуются на мусор, исписанные и потертые сиденья, а также на щели в дверях и окнах.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

К сотрудникам управления транспорта и связи присоединились коллеги из администраций районов, и в течение недели чиновники «катались» на автобусах и троллейбусах, задавшись целью проверить все 325 машин, не сделав исключение ни для кого. Спустя неделю градоначальники подвели первые итоги, и констатировали факт — все достаточно печально.

- Нарушения санитарного состояния обнаружились практически в каждом третьем автобусе в том или ином формате, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович. - Где-то оказались изношены пассажирские сиденья, где-то был замусорен салон. Кондукторы в качестве оправдания говорили, что скоро пересменка, и будут убирать. Конечно, во время движения ни о какой уборке речи не идет, но, тем не менее, факты были выявлены.

Впрочем, имелись и куда более серьезные нарушения. Например, на линии обнаружилось немало «дырявых» автобусов, в салоны которых в дождь затекала вода. Сами владимирцы не раз были свидетелями, как на мокрых сиденьях экипажи вынуждены были раскладывать бумагу и тряпки, лишь бы вода не распространялась дальше.

- Не касалось это только новых машин. А вот в переданных Москвой «ЛиАЗах», не будем греха таить, наблюдались и протечки в салонах и многое другое, - объяснил Александр Карпилович. - Их техническое состояние оставляет желать лучшего.

В мэрии отметили, что в том или ином виде нарекания получили практически все действующие на линиях перевозчики.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Наказать рублем

А вот в отличие от автобусов, в троллейбусах ситуация оказалась чуть лучше.

- Серьезные нарушения были выявлены в шести или семи троллейбусах, но касались они не грязи, а изношенного подвижного состава. Было бы странно отрицать, что машины изношены, - резюмировал Александр Карпилович.

Впрочем, так как на линию во Владимире выходит всего 50 троллейбусов, даже цифра в семь машин достаточно неприятная.

В мэрии отметили, что на первый раз при подведении итогов ограничились предписаниями, которые уже направлены в адрес перевозчиков. Наказывать рублем сейчас никого не стали.

- Мы затеяли проверку, чтобы встряхнуть перевозчиков, а с другой стороны, чтобы показать жителям, что мы не собираемся закрывать глаза на состояние транспорта, - объяснили в горадминистрации.

При этом Александр Карпилович уточнил, что в ближайшем будущем состоится повторная проверка, но ее проведут без предупреждения и обозначения каких-либо сроков. Если же и во второй раз снова обнаружатся те же самые нарушения, перевозчиков станут штрафовать.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В мэрии напоследок лишь констатировали факт — сколько ни проверяй, а подвижной состав требует замены, иначе технические проблемы вряд ли получится решить. Но денег на эту затею пока нет, и где их взять — неизвестно. Может, стоит найти перевозчиков с новыми машинами?

КОНКРЕТНО

Прокуратура Владимирской области уточнила, что в мэрии Владимира выявила в общей сложности 140 недостатков в автобусах и троллейбусах, среди которых числятся надписи, наклейки на бортах и сиденьях, грязные борта и остекление салонов, грязные сиденья, повреждение полов и потолков. Их выявили у АО «Владимирпассажиртранс», ООО «ОКТО», ООО «РТС», ООО «ПоАТИС», ИП Тимофеева А.В., ИП Михайлова А.Е.

Также обнаружилось несоблюдение интервала движений практически на всех без исключения маршрутах. При этом, по информации регионального Управления ГИБДД, в сентябре был выявлен факт выпуска на линию машины, не прошедшей техосмотр.

В результате помимо предписаний мэрии, перевозчики получили и представления от прокуратуры.