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Общество11 октября 2022 22:00

Во Владимирской области выросло число пожаров из-за печей и обогревателей

С первыми холодами люди начали искать способы согреться, которые не всегда бывают безопасными
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Минувшие выходные принесли печальные известия: сразу в двух районах случились серьезные пожары, на которых погибли люди. Дознаватели регионального главка МЧС выяснили, что в обоих случаях ЧП произошли из-за обогревательных приборов.

Первый инцидент произошел в ночь на 8 октября в Киржачском районе. Местные жители вызвали пожарных, когда заметили, что деревянная постройка, стоящая на садовом участке в деревне Илькино, охвачена огнем.

К сожалению, сотрудников МЧС вызвали слишком поздно, так что к моменту их приезда сарай полыхал по всей площади, которая составила 40 квадратных метров. После тушения при разборе конструкций пожарные обнаружили внутри тело погибшего. Им оказался хозяин участка — 89-летний дедушка.

- По предварительной информации погибший обогревал постройку при помощи металлической печи и оставил около неё без присмотра горючие материалы, из-за чего и возник пожар, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Второй пожар случился в Судогодском районе в деревне Улыбышево тем же утром. На этот раз загорелся строительный вагончик, в котором находился 50-летний мужчина. К сожалению, и его спасти не удалось — его тело пожарные нашли уже после тушения огня.

В ходе расследования дознаватели МЧС установили, что житель вагончика использовал для обогрева калорифер, именно его неисправность и привела к началу возгорания.

К сожалению, подобные случаи во Владимирской области с приходом холодов не редки. Дачники и хозяева домов начинают включать обогреватели, зачастую оказывающиеся неисправными, и топить разрушающиеся печи, у которых иной раз забиты дымоходы.

В региональном главке МЧС рассказали, что с 1 сентября по 10 октября официально зарегистрировано 33 пожара, причинами которых стала именно неисправность печей. К сожалению, один человек в результате этих инцидентов погиб.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Что касается электрообогревателей, то хотя официальную статистику именно по ним в чрезвычайном ведомстве не собирают, но с начала осени во Владимирской области случилось уже 77 пожаров по причине неисправности электроприборов, на этих пожарах погибли три человека.

Всего же с начала 2022 года в регионе по причине неисправности печей случилось 250 пожаров с 12 погибшими и одним травмированным человеком, а также 550 возгораний из-за неисправных электроприборов. В последних случаях погибли 29 человек и 23 получили травмы.

КОНКРЕТНО

Ни в коем случае нельзя использовать поврежденные печи и включать заведомо неисправные электрические обогреватели. Вблизи печей и обогревателей нельзя оставлять какие-либо вещи, которые могут загореться. Также запрещено вешать на них одежду и другие вещи для просушки, а уходя из дома, обязательно следует отключить все приборы. Наконец, следует помнить, что кустарными обогревателями пользоваться очень опасно — допускать этого не следует.

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