Во Владимирской области выросло число пожаров из-за печей и обогревателей

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Минувшие выходные принесли печальные известия: сразу в двух районах случились серьезные пожары, на которых погибли люди. Дознаватели регионального главка МЧС выяснили, что в обоих случаях ЧП произошли из-за обогревательных приборов.

Первый инцидент произошел в ночь на 8 октября в Киржачском районе. Местные жители вызвали пожарных, когда заметили, что деревянная постройка, стоящая на садовом участке в деревне Илькино, охвачена огнем.

К сожалению, сотрудников МЧС вызвали слишком поздно, так что к моменту их приезда сарай полыхал по всей площади, которая составила 40 квадратных метров. После тушения при разборе конструкций пожарные обнаружили внутри тело погибшего. Им оказался хозяин участка — 89-летний дедушка.

- По предварительной информации погибший обогревал постройку при помощи металлической печи и оставил около неё без присмотра горючие материалы, из-за чего и возник пожар, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Второй пожар случился в Судогодском районе в деревне Улыбышево тем же утром. На этот раз загорелся строительный вагончик, в котором находился 50-летний мужчина. К сожалению, и его спасти не удалось — его тело пожарные нашли уже после тушения огня.

В ходе расследования дознаватели МЧС установили, что житель вагончика использовал для обогрева калорифер, именно его неисправность и привела к началу возгорания.

К сожалению, подобные случаи во Владимирской области с приходом холодов не редки. Дачники и хозяева домов начинают включать обогреватели, зачастую оказывающиеся неисправными, и топить разрушающиеся печи, у которых иной раз забиты дымоходы.

В региональном главке МЧС рассказали, что с 1 сентября по 10 октября официально зарегистрировано 33 пожара, причинами которых стала именно неисправность печей. К сожалению, один человек в результате этих инцидентов погиб.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Что касается электрообогревателей, то хотя официальную статистику именно по ним в чрезвычайном ведомстве не собирают, но с начала осени во Владимирской области случилось уже 77 пожаров по причине неисправности электроприборов, на этих пожарах погибли три человека.

Всего же с начала 2022 года в регионе по причине неисправности печей случилось 250 пожаров с 12 погибшими и одним травмированным человеком, а также 550 возгораний из-за неисправных электроприборов. В последних случаях погибли 29 человек и 23 получили травмы.

КОНКРЕТНО

Ни в коем случае нельзя использовать поврежденные печи и включать заведомо неисправные электрические обогреватели. Вблизи печей и обогревателей нельзя оставлять какие-либо вещи, которые могут загореться. Также запрещено вешать на них одежду и другие вещи для просушки, а уходя из дома, обязательно следует отключить все приборы. Наконец, следует помнить, что кустарными обогревателями пользоваться очень опасно — допускать этого не следует.