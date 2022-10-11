В рейтинге по материальному благополучию населения Владимирская область заняла 39 место

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

РИА Новости составили рейтинг регионов по материальному благополучию населения. Учитывались такие показатели, как: отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могут позволить купить квартиру в ипотеку, а также доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.

Результаты исследования показали, что уровень благосостояния значительно отличается в разных регионах страны. В прошлом году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов, что обусловлено ростом доходов. Однако из-за роста цен на жилье доступность его стала ниже, что негативно отразилось на итоговую оценку.

Первые места в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов), Чукотка (92,89 балла) и Магаданская область (92,7 балла). По мнению экспертов, это обусловлено высоким уровнем доходов, который позволяет компенсировать даже высокий уровень цен.

Владимирская область оказалась в середине рейтинга, заняв 39-ю строчку и набрав 37,03 балла. Среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии у нас составила 43,8 тысячи рублей. Эксперты подсчитали, что на такую зарплату владимирцы смогут купить лишь 2,36 фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Месячная зарплата во Владимире в три раза ниже московской и в два раза меньше питерской. Возможность купить квартиру в ипотеку имеют 35,7 процента семей.

Некоторые географические соседи оказались выше. Так, Нижегородская область располагается на 17-м месте (47,72 балла), Ярославская область — на 23-м месте (45,35 балла). Но есть и те, которые не смогли обогнать наш регион. Это Рязанская область, которая занимает 42-е место (36,67 балла), Ивановская область — на 53-м месте (32,75 балла).

Нижняя часть рейтинга представлена регионами, где на низком уровне находится уровень доходов населения. Места в конце списка занимают Бурятия, Крым, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Тува. На последнем месте оказалась Ингушетия, которая получила 1 рейтинговый балл по результатам исследования.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимирцы стали больше экономить

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, изменилась ли финансовая стратегия владимирцев за 7 месяцев. Рассказывая о личной финансовой стратегии, 41 процент владимирцев признались, что стараются больше экономить, 9 процентов, наоборот, — больше тратить. 32 процента жителей города не меняли свою личную финансовую стратегию.

Среди тех, кто решил в новое время больше тратить, превалируют респонденты моложе 34 лет (13 процентов). При этом по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в марте этого года, финансовую стратегию «больше тратить» стали выбирать на треть реже: 16 процентов — семь месяцев назад, 9 процентов — сейчас.