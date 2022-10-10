Фонд «Шередарь» во Владимирской области ищет волонтеров для помощи детям, перенесшим рак

Фото из архива Марии Дойновой.

Вот уже десять лет в Петушинском районе работает благотворительный фонд «Шередарь». Это первая в России некоммерческая организация, которая обратилась к теме психосоциальной реабилитации детей после тяжелых заболеваний, в том числе рака.

В поисках помощников

Недельные реабилитационный программы проходят в формате детского лагеря и разработаны таким образом, чтобы вовлечь детей в процесс общения, помочь повысить их самооценку. Шаг за шагом дети учатся верить в свои силы.

Реабилитационные программы фонда «Шередарь» построены на взаимодействии детей друг с другом и детей со взрослыми. Рядом с ребятами постоянно находятся волонтеры. Каждый из них выполняет свою роль. Шери (вожатый) сопровождает и поддерживает детей одного возраста в течение всей команды. Медицинские волонтеры (студенты или выпускники медицинских вузов и колледжей) выполняют те же функции, что и шери, но дополнительно наблюдают за состоянием здоровья детей, контролируют прием лекарств, помогают в проведении процедур, если это необходимо. Волонтеры-мастера организуют мероприятия и проводят мастер-классы, фотографы и медиаволонтеры помогают запомнить счастливые моменты с помощью снимков.

С 15 по 28 октября в «Шередаре» пройдет программа для детей 7-12 лет. И организаторы ищут помощников. Главные требования — возраст 19 лет и старше, наличие медицинской книжки и справки об отсутствии судимости. Перед каждой программой для волонтеров проводится недельный подготовительный тренинг, на котором они изучают все тонкости работы с детьми.

Волонтерам обещают трансфер от/до Москвы и Владимира, проживание в комфортабельных коттеджах, питание по системе «шведский стол», обучающий тренинг и сертификат после его прохождения.

«Не я учу детей, а дети — меня»

Жительница Владимира Мария Дойнова в течение пяти лет «работает» волонтером в фонде «Шередарь».

Мария Дойнова. Фото из архива героя публикации.

- Впервые я познакомилась с «Шередарем» на форуме «Добросаммит». Сотрудники и волонтёры фонда проводили мастер-класс по скрапбукингу с детьми, гуляющими в парке. Мы с однокурсницей им помогали. Ребята делали конверты и запаковывали в них свои письма для детей, которые приедут на смену в «Шередарь». Смена начиналась через несколько дней, и её темой был «Волшебный мир Гарри Поттера». Когда дети приехали в лагерь, им раздали письма-весточки от своих сверстников. Вот такая волшебная почта. Сама в лагерь я приехала спустя несколько лет, в 2018-м. Увидела пост в группе фонда ВКонтакте, заполнила анкету и поехала. С тех пор половину отпуска я оставляю для «Шередаря», - рассказывает Мария.

Знакомство с этим местом началось для девушки с подростковой смены. Говорит — было страшно, ведь до этого она никогда не была в лагере и не общалась с тинейджерами и волонтерами.

- На удивление, в первую очередь, для меня самой всё получилось. Ребята очень сильные, позитивные, несмотря на то, сколько всего им пришлось преодолеть. Эти дети меня саму многому научили. Если описать несколькими словами, то «Шередарь» — это доверие, опыт, забота. Всё, что создаётся там, создаётся ради детей. Видеть их успех и знать, что работа волонтёров помогла прийти к этому успеху — очень классно. В «Шередаре» ты получаешь опыт не только в социальной реабилитации. Приезжая на смену, ты думаешь, что знаешь и можешь столько-то. Уезжая — понимаешь, что можешь больше. Там я впервые прошла верёвочный парк, научилась разговаривать по рации, пятнадцать лет не каталась, а тут снова села на велосипед, выучила невероятное количество детских игр, стала опытнее в организаторских и бытовых вопросах, - говорит Мария.

На большинство смен Маша приезжала в качестве волонтера фотографа, а в прошлом году на семейной программе впервые была в роли вожатой «шери». Главная цель для фотографа – поймать радости и победы, смех и смелость детей и взрослых, сохранить для них воспоминания. Волонтеры фотографируют все мероприятия, которые происходят в лагере, от приезда ребят до того момента, когда их провожают домой: зарядку, мастерские, вечерние мероприятия, игры на улице. А в конце смены волонтеры делают для ребят слайд-шоу.

- Первое время я ездила в «Шередарь» для того, чтобы получить опыт общения с детьми и волонтёрами, опыт репортажной фотографии, сейчас — делиться тем, что умею, и расти дальше. «Шередарь» — место, где много тепла, внимания, храбрости, стойкости, помощи. Ты делишься опытом, своей работой, открытиями, теплом с детьми, волонтёрами, сотрудниками, а они — с тобой. Это взаимный обмен. Когда меня спрашивают, стоит ли ехать в «Шередарь», то я говорю, что, если есть желание, стоит приезжать. А потом сам решишь — твоё это или нет, - подчеркивает Мария.

КОНКРЕТНО

Чтобы стать волонтёром фонда, нужно заполнить анкету на сайте фонда https://www.sheredar.ru/volunteers.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(915)770-22-42 (Елена) и 8(915)770-22-89 (Ольга).