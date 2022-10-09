Владимирцы выбирают самого народного участкового региона-2022

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В течение ближайшей недели жителям России предстоит выбрать участковых уполномоченных полиции, которые получат титул самых народных участковых регионов. Не исключением стала и Владимирская область.

Второй этап ежегодного конкурса «Народный участковый-2022» стартовал 7 октября и продлится до 16 октября включительно. Состязание проводится МВД России совместно с «Комсомольской правдой». Ранее владимирцы выбрали самых народных участковых на уровне городов и районов.

- На втором этапе, который также проходит в формате онлайн-голосования, представлены кандидатуры участников, набравших наибольшее количество голосов граждан, - уточнили в УМВД России по Владимирской области.

Из их числа предстоит определить «самого народного участкового» Владимирской области в 2022 году. Именно этот офицер в итоге и представит свой регион на Всероссийском этапе состязания, который состоится в ноябре накануне Дня службы участковых. Например, в 2021 году самым народным участковым Владимирской области стал Иван Пряхин из Суздаля, который и носит этот титул по сей день.

Голосование проводится на официальном сайте регионального УМВД, здесь же можно ознакомиться с анкетами кандидатов.

Напомним — в первом этапе участие принимали 44 сотрудника, из которых в результате были отобраны 17 человек по числу городов и районов. Именно они теперь оспаривают титул лучшего во Владимирской области.

КОНКРЕТНО

Список кандидатов:

- УМВД России по городу Владимиру – майор Ринат Алеев

- ОМВД России по Александровскому району – капитан Александр Клещев

- ОМВД России по Вязниковскому району – старший лейтенант Алексей Клочанюк

- Отдел МВД России по Гороховецкому району – капитан Александр Замыслов

- МО МВД России "Гусь-Хрустальный" – капитан Мария Федулова

- ОМВД России по Камешковскому району – старший лейтенант Дмитрий Иванов

- Отдел МВД России по Киржачскому району – майор Александр Смирнов

- МО МВД России «Ковровский» – старший лейтенант Георгий Бакунов

- ОМВД России по Кольчугинскому району – майор Александр Золотухин

- ОМВД России по Меленковскому району – майор Елена Лезова

- МО МВД России «Муромский» – майор Михаил Абросимов

- ОМВД России по Петушинскому району – старший лейтенант Вячеслав Суржик

- Отдел МВД России по Селивановскому району – лейтенант Роман Голованов

- ОМВД России по Собинскому району – капитан полиции Анна Чупашкина

- ОМВД России по Судогодскому району – майор Татьяна Стародубцева

- ОМВД России по Суздальскому району – майор Дмитрий Резниченко

- ОМВД России по Юрьев-Польскому району – старший лейтенант Егор Остапов

Следует помнить, что проголосовать можно только один раз. Во избежание накруток, перед тем, как отдать голос, вам придется набрать небольшой код. При попытке повторного голосования система ответит, что вы уже приняли участие.

Голосование на третьем этапе будет проводиться на сайте «Комсомольской правды».