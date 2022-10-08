Во Владимире можно увидеть вещи эпохи Петра I

. Фото: Виктория СУХОВА

Государственный музей-заповедник «Петергоф» привез во Владимир уникальную выставку «Пространство Петра — пространству России». Идея ее проведения родилась еще год назад. Тогда ее задумали как реконструкцию исторической выставки, которая проходила на Марсовом поле в 1872 году в честь 200-летнего юбилея Петра I. Там было представлено 30 полотен, рассказывающих об основных этапах жизни, реформах и победах императора. Однако до нашего времени сохранилось лишь 14 картин, которые хранятся в Государственном русском музее.

16 новых картин

Музей-заповедник «Петергоф» предложил художникам Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина воссоздать утраченные полотна. Пришлось изучить огромное количество материалов: художники смотрели старые гравюры, ездили по городам, изучали атрибуты одежды. В итоге сегодня мы можем увидеть 16 картин, созданные с нуля.

- Это принципиально новые работы, потому что мы не знаем, как выглядели утраченные картины, иконографии не сохранилось, и предложенные произведения — это современное воплощение темы Петра современным художественным языком. Живопись выполнена в реалистической манере, хотя дискуссия в академии все равно была, - рассказала Елена Бортникова, заместитель генерального директора по учёту и хранению Государственного музея-заповедника «Петергоф».

Выставка в «Палатах» занимает три зала. Здесь можно увидеть 16 масштабных полотен, которые посвящены отдельным сюжетам из отрочества и юности будущего императора, а также его заграничным путешествиям, проведенным реформам и военным триумфам.

Предметы с энергетикой императора

. Фото: Виктория СУХОВА

Кроме того, владимирцы могут увидеть подлинные вещи эпохи больших перемен. Экспонаты будто сошли с полотен живописцев: голландская астролябия и шкатулка-модель ботика императора, «Курс математики» и «Исследование о происхождении земли» 1699 года издания. По ним Петр I мог экзаменовать обучавшихся в Европе дворян, шпалера, возможно встреченная им на европейских мануфактурах и многое другое. Гравюры позволяют сопоставить то, как воспринимали те или иные исторические события современники Петра с трактовками нашего времени.

Голландская астролябия. Фото: Виктория СУХОВА

- Экспонаты, которые мы подобрали, тематически иллюстрируют те сюжеты, которые представлены на холстах. Это предметы, которые хранятся в фондах Петергофа — предметы не из экспозиции. Мы их показываем достаточно редко. Здесь и армиллярная сфера, книги, инструменты, которые впервые появились в царствование Петра Великого. Мы показываем редкую живописную картину XVIII века, которую недавно отреставрировали, на ней Петр изображен в Заандаме в Голландии во время своего первого Великого посольства, - говорит Елена Бортникова.

Кроме того, музейные предметы предстают в форме комментариев к историческим событиям. Так наглядное представление о политической карте Европы конца XVII века даёт своеобразная инсталляция, в основе которой игральные карты «Игра Великих» 1683 года издания и где один из тузов «Московский великий царь. Пётр I».

Шкатулка в форме ботика императора. Фото: Виктория СУХОВА

Владимир – второй город маршрута, по которому юбилейная выставка движется по стране. Старт проекту был дан в Пскове, после областного центра выставка отправится в Новгородский музей-заповедник.

КОНКРЕТНО

Увидеть экспозицию в «Палатах» можно до 26 октября. Цена билета — 150 рублей.