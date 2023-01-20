Прокуратура запустила процесс «декриминализации» Владимирской области

И.о. прокурора Владимирской области Андрей Жугин (в центре). Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В ходе итоговой пресс-конференции и.о. прокурора Владимирской области Андрей Жугин поделился некоторыми деталями работы надзорного ведомства в части борьбы с коррупцией, особое внимание уделив при этом уголовным делам, которые уже были возбуждены.

В первую очередь речь зашла о Петушинском районе, который в последнее время «прославился» чередой коррупционных уголовных дел. Первым из них условно можно считать дело в отношении заместителя главы района Александра Безлепкина, которого обвиняют в получении взятки. В ноябре минувшего года Андрей Жугин лично утвердил по нему обвинительное заключение.

Правда, тогда преступление выявили сотрудники регионального УФСБ, однако и прокуроры в стороне отнюдь не стоят.

- С октября прошлого года нами приняты меры по реальной декриминализации этого района. Возбуждено уже четыре уголовных дела, - рассказал Андрей Жугин.

Оказывается, Петушинский район богат землей с весьма серьезной стоимостью, не менее развито там и лесопользование.

- Поэтому мы начали с того, что проверили соблюдение земельного законодательства и возбудили уголовное дело в отношении группы лиц, которая переводила земельные участки в другую категорию. Потом это дело привело к другому, которое было возбуждено в отношении Олега Котрова (экс-глава администрации города Покрова — авт.). Он был отстранен от должности и уволен, работать Котров не будет, - заявил Андрей Жугин.

А буквально неделю назад уголовное дело возбудили на некоего предпринимателя, который получил разрешение на вырубку 14 деревьев под строительство микрорайона.

- Вдумайтесь в масштабы — когда вышли на место, деревьев оказалось вырублено около 1500. Ущерб вышел на сумму свыше 9 миллионов рублей. Куда смотрел Котров, опять же вопрос к нему, - рассказал глава регионального надзорного ведомства.

Впрочем, другим районам расслабляться не стоит. В областной прокуратуре заверили, что Петушки – это лишь начало. В частности, в скором времени стражи закона придут с проверками к их ближайшим соседям.

- Постепенно будем такие же планы по декриминализации районов проводить дальше. У нас под пристальным вниманием Киржач и Александров, поэтому вы еще услышите новости о нашей антикоррупционной деятельности, - пообещал Андрей Жугин.

Также не столь давно надзорное ведомство известило, что в семи районах Владимирской области отсутствуют возбужденные уголовные дела коррупционной направленности. По словам главы облпрокуратуры, это тоже вызывает беспокойство.

- Прокурор является координатором и организатором борьбы с преступностью в отдельно взятом районе, значит, прокурор сработал не на очень хорошем уровне, значит правоохранители бездействуют. Как в Селивановском районе не может быть коррупции? А в Меленках ни одного коррупционного преступления не выявлялось уже 5 лет. Поэтому все районы у нас под пристальным контролем, - заявил Андрей Жугин.