Во Владимирской области большинство котельных находится в предаварийном состоянии

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В этом году отопительный сезон в регионе стартовал раньше обычного. Уже 7 сентября затопили дома и социальные учреждения Собинского района, с 20 сентября начали давать отопление в других районах области. Аутсайдером стал Гусь-Хрустальный, где жители некоторых домов до сих пор живут с холодными батареями.

Порывы неизбежны

Включить отопление не так-то просто, существует целая система настройки. Но даже после того, как батареи затопят, есть вероятность порывов. Что и произошло во Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном районе, Балакирево и Струнино.

- Состояние котельных в области отвратительное, многие находятся в предаварийном состоянии, ведь они были построены в 50-х годах, и реконструкции на них вообще не проводились. Нужно вкладывать большие средства, чтобы сохранить не только внутреннее состояние, но и внешнее. В прошлом году было выделено 1,2 миллиарда рублей, в этом году примерно такая же сумма. Но денег все равно недостаточно, - рассказала в эфире ЦУРа директор департамента ЖКХ Елена Семенова.

В этом году строятся котельные в Меленковском и Ковровском районах, реконструируется котельная в Вязниковском районе. Но муниципалитетам необходимо предпринять меры, чтобы не допустить обрушения котельных, как то было зимой в Муроме.

- Главам необходимо окунуться в эту проблему, найти средства, ведь котельные — это муниципальное имущество. Нужно участвовать в государственных программах. На сегодняшний день мы получили заявок на реконструкцию систем тепло- и водоснабжения на полтора миллиарда рублей, - отметила Елена Семенова.

Елена Семенова выступала в ЦУРе.

Кроме «гнилых» котельных, есть еще и проблемы, связанные с жильцами верхних этажей. В частности, один дом в Гусь-Хрустальном до сих пор не отапливается. Жильцы квартир на последнем этаже принципиально не спускают воздух и не открывают дверь. К проблеме уже подключился следственный комитет.

Топим улицу

В то время как одни мерзнут, другие задыхаются от духоты в квартирах. Приходится открывать окна и «топить» улицу. Особенно актуальна проблема в социальных учреждениях, где нет заветного «вентиля», позволяющего регулировать температуру.

- Департамент делает анализ о потреблении ресурсов в учреждениях. И мы видим, что некоторые потребляют сверх норматива и по теплу, и по электрике, и по воде, - говорит Елена Семенова. - Несколько лет назад мы запускали пилотный проект по установке индивидуальных тепловых пунктов с автоматической регулированием температуры. Их мы установили в школах и детских садах Гусь-Хрустального, Киржача. И они доказали свою эффективность, учреждения стали меньше платить. Но вопрос в том, кто заплатит за установку?

Индивидуальный тепловой пункт стоит около 600 тысяч рублей, а значит, эти средства должен дать или инвестор, или область. Власти будут настойчивее предлагать учреждениям такой вариант отопления.

С жилыми домами ситуация сложнее, ведь нужно убедить всех жителей. А, как правило, люди пожилого возраста предпочитают открывать окна, создавая для себя комфортную температуру.

Департамент культуры стал первым ведомством, который стал устанавливать в своих учреждениях за бюджетные средства тепловые пункты. Таким образом, сэкономленные на отоплении деньги идут на другие нужды.