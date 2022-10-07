Минприроды России не нашло грязь в суздальской речке Каменке

Фото группы Общественный экологический контроль 33 (ЭКО Суздаль) в ВК.

Некоторое время назад мы писали, что общественный деятель Суздаля Алексей Осетров разместил в сети петицию к министерству природных ресурсов России и Росводресурсам. В ней он обратил внимание на плохое состояние главного водоема знаменитого туристического городка. В результате обращение принесло свои плоды.

Тема одной реки

По словам общественников, речка Каменка вот уже не один десяток лет погибает на глазах местных жителей и туристов. Способствуют этому ил, обилие растительности и затопленные деревья, а также попадающие в воду грязные стоки и остатки разрушенного моста на улице Ленина, в результате чего течение на Каменке лишь замедляется.

В Росприроднадзоре признали, что некоторые нарушения на Каменке действительно имеются, включая работу очистных сооружений, но ничего критичного нет. В то же время градоначальник Суздаля Сергей Сахаров заявил, что с рекой и вовсе все нормально. Однако тема Каменки получила резонанс, и ее заметили как в прокуратуре Владимирской области, так и в Минприроды России.

В частности, прокуроры обратились в суд, требуя от властей убрать из реки строительный мусор, оставшийся от разрушенного моста на улице Ленина. А Минприроды организовало выезд на место, по итогам которого прислало Алексею Осетрову официальный ответ.

В ответе говорится, что большая межведомственная комиссия, в которую вошли представители всевозможных экологических ведомств, исследовала реку в сентябре.

- При визуальном осмотре русло реки Каменка и реки Нерль чистое, без зарослей и водной растительности. Осмотр берегов вдоль русла Каменки показал, что заросшие склоны и берега древесно-кустарниковой растительности способствуют уменьшению эрозионных процессов, необходимость проведения мероприятия по расчистке реки Каменка в черте города Суздаля отсутствует в связи с тем, что признаков деградации водного объекта не усматривается, - сообщается в документе за подписью директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, экономики, природопользования и управления федеральным имуществом Минприроды России Романа Минухина.

Комиссия после ливней

При этом в министерстве подчеркнули, что вопрос с мостом на улице Ленина действительно должен решать его собственник, а проще говоря — город. Наконец, для уменьшения загрязнения донных отложений в устье реки чиновники признали необходимость реконструкции очистных сооружений. Но ничего принципиально нового в министерстве не сообщили.

Фото группы Общественный экологический контроль 33 (ЭКО Суздаль) в ВК.

- Проверочная комиссия приезжала по нашему обращению 20 сентября, после обильных ливней, когда часть растительности и грязи смыло дождями. Вероятно, по этой причине состояние реки в черте города Суздаль представителям комиссии показалось удовлетворительным. На участке реки возле сел Глебовское, Новоселка-Нерльская, Кидекша и в устье Каменки на данный момент ситуация с зарастанием акватории и мутностью воды осталась практически без изменений, но, видимо, и этого мало, - констатировал Алексей Осетров по итогам визита высоких гостей в Суздальский район.

Впрочем, общественник выразил надежду, что после реконструкции очистных сооружений и расчистки участка речки на улице Ленина от развалин моста ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Алексей Осетров отметил, что главная беда Каменки даже не в том, что она грязная, а именно в источниках, негативно влияющих на воду.

- Сюда относятся также возможные несанкционированные сбросы в реку некоторых гостевых и частных построек, которые не подключены к центральной канализации, а также ассенизаторы, опорожняющие свои машины в поля и реки окрестностей Суздаля. Данную проблему можно решить только капитальной реконструкцией системы водоотведения города с подключением всех домов к центральной городской системе, - заключил Осетров.

Впрочем, пока конкретные сроки расчистки Каменки и ремонта очистных сооружений пока не называются.