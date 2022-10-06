В автобусах и троллейбусах Владимира устроили генеральную уборку

Салоны общественного транспорта действительно стали чище Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Мэрия столицы региона анонсировала большую проверку подвижного состава всех без исключения перевозчиков, работающих на городских линиях.

Грязь выходит из моды

В связи с многочисленными нареканиями со стороны горожан, проверять станут соблюдение графика движения, а также внешний вид и чистоту в салонах машин. В первый же день проверки, которым стало 4 октября, мы сами решили посмотреть, как обстоят дела с чистотой в салонах автобусов и троллейбусов.

Первым «проверяемым» оказался «ЛиАЗ» муниципального «Владимирпассажиртранса», следующий по популярному маршруту №24С. Видавшая виды машина порадовала явным порядком — никаких канистр и прочего хлама посреди салона замечено не было, да и к сиденьям придраться оказалось невозможно, если не считать естественного износа. Интересно, что боковая стенка на задних сиденьях имеет потертость — похоже, что ее пытались полностью очистить, но нанесенная кем-то краска не захотела стираться полностью. В любом случае, в салоне довольно чисто, да и снаружи автобус был помыт.

Следом за ним к остановке подкатил «подопечный» ИП Тимофеева - автобус №23. Бело-голубой «Мерседес» тоже оказался чистым, если не считать надписей, оставленных нерадивыми пассажирами на задних сиденьях. Впрочем, этой «болезнью» страдает множество городских автобусов. Придраться можно было бы к паре лежавших на полу билетов, но ясно, что их просто не успели поднять, так что «двадцать третий» тоже порадовал порядком.

Часто сиденья имеют естественный износ, но грязи на них почти нигде нет Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

После «двадцать третьего» пересаживаюсь в желтый автобус №152 перевозчика ООО «РТС». Здесь тоже придраться не к чему — салон ухожен, сиденья не грязные.

Четвертой попавшейся нам машиной оказался №26С компании «ОКТО». И эту машину явно готовили перед выездом из гаража. В глаза даже бросился свежий отопитель на выходе — очевидно, его установили совсем недавно.

А вот подкативший автобус №17 ИП Михайлова встретил небольшим количеством старой грязи на стенах салона и пыльными радиаторами отопителей. Впрочем, видно что и здесь убирались, но не так тщательно.

Пыль из Оргтруда

Вот показался автобус №22, обслуживаемый ООО «СитиЛайн». Вопреки ожиданиям, не самая новая «Скания» приятно удивила образцово чистыми сиденьями синего и серого цветов — на таких поездка вдвойне приятна.

Кстати, один из наиболее ухоженных салонов из всех, кого удалось проверить, оказался у автобуса №21С все той же компании «ОКТО». Сиденья, полы и даже потолок в отличном состоянии, а швабра и щетка аккуратно спрятаны между поручнями, совершенно не мешая пассажирам. Видно, что экипаж за машиной следит хорошо.

Одним из самых ухоженных оказался салон автобуса №21С Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Наконец, показалась машина №18С ООО «ПОАТиС». На полу бросаются в глаза листья и пыль, но с учетом того, что автобус ехал из Оргтруда и почти добрался до «Рябинки» понятно, что грязь появилась только что. В остальном нареканий к машине не возникло.

Последним проверенным автобусом стала маршрутка №5 компании «Виктория», но и в ней салон оказался чистым.

Что до троллейбусов, то ни на маршруте №5, ни на маршруте №10, ни на остальных маршрутах серьезной грязи замечено не было, а все посторонние предметы вроде щеток со швабрами и канистр оказались убраны.

Щетки, канистры и прочие "лишние" вещи убрали так, чтобы они не мешали пассажирам в салоне Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Оценят всех

В результате нами было проверено 13 автобусов и троллейбусов, и ни в одном из них ни одного серьезного нарекания по линии чистоты не возникло.

В мэрии Владимира рассказали, что официальная проверка действительно стартовала 4 октября, но пока с выводами городское руководство не спешит.

- Подвижной состав будет нами проверяться в течение недели, так как необходимо проверить все 325 машин, выходящих в городе на линию. По итогам этой недели будут сделаны соответствующие выводы, - резюмировал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Впрочем, если такой же порядок в автобусах и троллейбусах будут поддерживать и дальше, нареканий к ним с этой стороны точно не возникнет — ни со стороны начальства, ни со стороны пассажиров.

КОНКРЕТНО

Обратить внимание властей на грязь в салонах автобусов могут и сами пассажиры. Обо всех подобных фактах можно сообщать по телефону «горячей линии» Управления транспорта и связи администрации города Владимира: 8 (4922) 53-31-35 с 08.30 до 17.00 по будним дням.