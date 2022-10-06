Владимирцы переучиваются на ланшафтных дизайнеров и швей

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Ситуация на рынке труда во Владимирской области остается стабильной. На сегодняшний день на учете в центрах занятости стоит 5300 человек, но число вакансий значительно больше — 17700. Уровень безработицы — 0,7 процента к экономически активному населению.

По информации Владимирстата, в общей численности выбывших работников 82,2 процента составляют уволившиеся по собственному желанию. Наибольшая доля уволенных — в строительных компаниях (96,3 процента), организациях, занятых сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством (93,4 процента), занятых в сфере торговли оптовой и розничной ремонта автотранспортных средств (90,7 процента).

- В режиме неполной занятости работает 2200 человек, мы с ними сотрудничаем, помогаем им. Некоторые организации вошли в проект по оказанию мер поддержки. Благодаря этому работает более 2500 тысяч человек. Мерами поддержки предприятие может воспользоваться, если у него долг не больше 300 тысяч. Конечно, нас эта сумма не устраивает, мы подали заявку в Министерство труда, чтобы они снизили этот порог на меньший, - рассказал в совместном эфире ЦУРа и «Губернии-33» директор департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев.

На сегодняшний день максимальное пособие по безработице составляет 12792 рубля. Претендовать на него могут те, кто отработал не менее 26 недель в году, те, кто попал под сокращение, и в связи с ликвидацией предприятия. Минимальное пособие в полторы тысячи рублей получают те, кто не работал больше года.

- Мы стремимся к тому, чтобы вакансия не провисала долго. В среднем вакансия держится три месяца. Мы стараемся побыстрее укомплектовать организации кадрами. В этом нам, в том числе, помогает переобучение. В Центрах занятости действует порядка 500 образовательных программ по разным специальностям. Наибольшей популярностью сейчас пользуются такие направления как: ландшафтный дизайн, строительные отрасли (каменщики, слесари, плотники, сантехники), швеи. Ну и по-прежнему с охотой учатся бухгалтерскому учету, управлением персоналом. А старшее поколение интересуется IT-направлением, - сообщил Андрей Григорьев.

То есть люди выбирают те сферы, где платят больше. Средняя зарплата в регионе составляет 43300 рублей, средние и крупные предприятия готовы предложить и более 47 тысяч. В крупных городах региона зарплата может превышать 57 тысяч рублей. Например, недавно на ювелирный завод требовался управляющий, которому предлагали 150 тысяч рублей. Подходящего кандидата нашли за два месяца. Самыми низкооплачиваемыми профессиями остаются дворник и уборщица.

Что касается трудоустройства беженцев, то многие из них после присоединения территорий думают насчет возвращения домой, поэтому не спешат трудоустраиваться.