Во Владимирской области в 2022 году было открыто на 4 процента меньше вакансий, чем в 2021-м

. Фото: Иван МАКЕЕВ

2022 год для Владимирской области прошел под знаком кадрового голода, и это при том что трудовая миграция осталась на прежнем уровне. Как заявлял на своей пресс-конференции министр труда и занятости региона Андрей Григорьев, в течение прошлого года по квотам приехало около 10 тысяч человек. Только по вакансии «швея» прибыло две тысячи вьетнамцев, но даже это не решило проблему нехватки специалистов по этой профессии. А в обрабатывающих производствах дефицит кадров составлял 49 процентов!

Экономическая нестабильность

Но при этом, как отмечают специалисты платформы hh.ru, в целом за прошлый год в регионе было открыто на четыре процента меньше вакансий, чем в 2021 году, и на 17 процентов выросло количество резюме. Скромная динамика вакансий во многом связана с гиперактивностью работодателей, которая наблюдалась на протяжении всего 2021 года, когда количество предложений о работе было рекордным.

- Заметное снижение активности работодателей началось после февральских событий: сказался и общий стресс, и санкционное давление, и невнятные экономические перспективы. Самым непростым месяцем стал май прошлого года: в регионе было открыто сразу на 22 процента меньше вакансий, чем год назад. Однако уже летом ситуация начала меняться в лучшую сторону: так, в июне было открыто на 11 процентов больше вакансий, чем в мае. В декабре было открыто на 2 процента меньше вакансий, чем в декабре 2021 года, — прокомментировала ведущий менеджер по маркетингу и связям с государственными органами hh.ru по Северо-Центральному региону Мария Токарева,

Активность соискателей на протяжении прошлого года также была неравномерной. В частности, наблюдался всплеск интереса к поиску работы в летние месяцы, что нехарактерно для этого сезона. Одна из причин: уход некоторых иностранных компаний.

Многие иностранные компании с начала специальной военной операции приостановили работу до середины лета, но продолжали выплачивать зарплаты сотрудникам. При этом оставалась надежда, что компании вернутся, поэтому люди не стремились выходить на открытый рынок труда. Начиная со второго полугодия, стало понятно, что этого не произойдет. При этом наметился и другой тренд — иностранные компании начали передавать активы новым акционерам или российскому менеджменту. В результате номинально люди начали работать в новых компаниях, а реально — в старых, но под новым управлением. Если говорить о тех, кто все-таки лишился работы в иностранных компаниях, то многие из них получили в качестве компенсации по 8–12 окладов. Так что у них тоже не было мотивации выходить на открытый рынок труда здесь и сейчас, — подчеркивает главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Три резюме на одну вакансию

На фоне экономической нестабильности многие жители региона открыли резюме и начали интересоваться вакансиями, но при этом не спешат менять работу. А вот конкуренция за персонал осталась серьезной. В течение 2022 года в среднем на одну вакансию в регионе приходилось 3 активных резюме, тогда как нормальная ситуация для рынка – это шесть резюме на одну актуальную вакансию. Показатель ниже говорит о дефиците людей, выше — об избытке.

При этом во Владимирской области уже есть профессии, которые можно назвать вечными лидерами по востребованности. Среди них медики и педагоги. Например, не хватает тысячи врачей. Также в дефиците токари, фрезеровщики, швеи. Есть профессии, где нехватка появилась в связи с веяниями времени. Так, например, области очень нужны военные, представители IT-сферы, водители. Последние, к примеру, стали востребованы в результате строительства М-12, когда все водители устремились на федеральную стройку с других мест работы. И сразу стало не хватать их на том же общественном транспорте.

Кроме того, по данным декабря прошлого года наиболее сложно обстоят дела в профессиональных сферах «Добыча сырья», «Банки инвестиции», «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость», «Автобизнес» и «Продажи».