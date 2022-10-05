Во Владимире ремонт на улице Подбельского «затягивают» колодцы

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Ремонтные работы на дорогах областного центра, запланированные на 2022 год, подходят к своему финишу, однако на карте столицы региона пока еще осталось четыре точки, на которых ремонт продолжается.

Одной из таких точек стала улица Подбельского, проходящая параллельно улице Большой Московской в районе регионального главка полиции.

- Ремонт начали больше двух месяцев назад, но до сих пор до конца не выполнили. Дорогу перегородили пластиковыми блоками, так что почти не проехать, - пожаловался автолюбитель Роман Максимов, живущий в этом районе. - При этом совершенно непонятно, когда наконец-то все закончат — асфальт уложили, но, как понимаю, колодцы в порядок не привели.

Другие местные жители тоже высказывали нарекания по поводу затянувшегося ремонта небольшой, но достаточно оживленной улочки. Кто-то даже выложил в соцсетях фотографию, на которой изображались те самые пластиковые блоки у дома №16, ограждающие несколько колодцев, по краям которых почва была разрыта.

К 3 октября ситуация на улице Подбельского несколько изменилась — большую часть колодцев уже залили бетоном, а блоки непосредственно с середины проезжей части сместили в сторону. Однако проезд, и без того сложный из-за множества припаркованных автомобилей, все равно весьма затруднителен. На месте работала только одна бригада рабочих, которая занималась именно бетонированием люков, которых здесь довольно много. Сейчас ремонт активно ведется ближе к улице Столетовых.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Любопытно, что начались работы на улице Подбельского от улицы Комсомольской до улицы Столетовых, если верить официальному сайту мэрии, 1 августа. Стоимость работ — более 7 миллионов 733 тысяч рублей, а подрядчиком определена компания ООО «ВладАвтоДор». В мэрии рассказали, что в самое ближайшее время работы на объекте завершатся, но придется «недельку потерпеть».

- Ремонт дороги на улице Подбельского будет завершен к 11 ноября, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Алексей Алекин.

Градоначальники рассказали, что работы действительно «тормозятся» из-за многочисленных колодцев.

- Асфальт был уложен, но технология требует времени для их осадки, поэтому ремонт еще продолжается, - объяснили в мэрии.

Так что автолюбителям в ближайшие семь суток лучше искать альтернативные пути объезда. Кстати, сам асфальт на улице Подбельского уложен вполне качественно, однако на перекресте с улицей Столетовых колдобины, к сожалению, так и остались. Когда до них дойдут руки — в мэрии пока не уточняют, но очевидно, что теперь уже не ранее следующего года.