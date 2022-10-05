В лесах Владимирской области начали теряться грибники

. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Во Владимирской области, наконец, пошли грибы. Жители региона каждый день выкладывают фотографии с «тихой охоты». На днях под Судогдой женщина нашла белый гриб весом почти в полкило. И хотя это не рекорд, но на кастрюлю супа точно хватит.

Откликнулись 11 волонтеров

Вместе с тем в грибную пору прибавляется работы у спасателей, полицейских и волонтеров отряда «ЛизаАлерт». Только за минувшие выходные они выезжали на поиски заблудившихся сразу в три района области — Гусь-Хрустальный, Гороховецкий и Юрьев-Польский. К счастью, всех потерявшихся удалось найти живыми.

Несколько дней спустя волонтеры рассказали о деталях поиска 71-летнего жителя Юрьев-Польского Владимира Александровича, которого до поздней ночи искали 11 человек.

Оказалось, что 1 октября около трех часов дня мужчина вместе с женой приехал к лесу у поселка Лиственный, там при поиске грибов супруги разминулись и потеряли друг друга из виду. Женщина забеспокоилась, стала звать мужа, но безрезультатно. Тогда она позвонила родственникам, которые тоже приехали на место. Но найти мужчину и тогда не смогли. К волонтерам заявка поступила в 21.10.

- Проблем со здоровьем у мужчины не было, но мы забеспокоились, ведь на улице был ливень и сильный ветер. А одежда и обувь Владимира Александровича были просто не рассчитаны на длительное нахождение в лесу в такую погоду. Поэтому было принято решение об активном выезде. В чате откликнулось 11 поисковиков из Владимира и Юрьев-Польского, - рассказывает информационный координатор поиска Яна Лебедева.

Дороги размыло из-за ливня

Изначально запланированное место штаба пришлось перенести ближе к трассе, потому что по факту проселочные дороги там оказались размытыми, и проехать по ним в эту ночь можно было только на тракторе или серьезном джипе. Экстренно найти такой транспорт волонтерам не удалось, поэтому поисковикам пришлось идти пешком - примерно километр по грязной глинистой жиже.

Фото отряда ЛизаАлерт.

- Мы критично оценивали наши шансы быстро найти на отклик Владимира Александровича — слышимость при такой погоде очень плохая. Плюс сложнопроходимый лес. Но мы очень хотели сделать все, что сможем, чтобы помочь. И вот уже ближе к трем часам утра одна из поисковых групп сообщила о явно различимом отклике, определив азимут и запросив разрешение прервать выполнение своей задачи по маршруту, чтобы отработать этот отклик. При этом их криков потерявшийся не слышал — отзывался на зов той самой, другой группы, до которой его отклик не доходил, - вспоминает координатор поиска Екатерина Соловьева.

Поисковики действовали таким образом: одна группа, на чьи голоса реагирует потерявшийся, стоит на месте и с него периодически повторяет свой зов, чтобы другая группа, слышащая отклик потерявшегося, продолжала идти на него, уточняя азимут.

Минут сорок длилось ожидание, и, наконец, из рации донеслось долгожданное: «Мы дошли до Владимира Александровича. Он жив, немного замерз, но в порядке». Поисковики укутали мужчину одеялом, напоили теплым чаем, пока три другие группы шли к месту нахождения потерявшегося, чтобы помочь в эвакуации.

Тем временем региональный представитель «ЛизаАлерт» Марина Дедиц запросила у полиции проходимый автомобиль, который сможет подъехать максимально близко к лесу, чтобы ускорить и облегчить эвакуацию. ОМВД оперативно прислал машину и сотрудников, которые тоже пошли в лес — помочь, если потребуется нести человека на носилках. Но Владимир Александрович, несмотря на боль в ноге и усталость, наотрез отказался от носилок и шел сам, опираясь на палочку и руки поисковиков. Из-за сложной проходимости леса эвакуация продлилась полтора часа. У штаба уже ждали плачущие от счастья родные. Сейчас Владимир Александрович с ними, в безопасности.

КОНКРЕТНО

Отправляясь в лес, выполните эти простые рекомендации:

– Не ходите в лес в одиночку

– Всегда сообщайте родственникам и знакомым, куда вы идете и когда вернетесь, откуда собираетесь заходить в лес

- Надевайте яркую одежду

– Берите с собой: полностью заряженный телефон, компас, свисток, спички или зажигалку, чтобы развести костер, запас воды, еды и таблеток, которые вы регулярно принимаете

– Не отпускайте детей в лес с пожилыми родственниками. Особенно если у родственников есть проблемы с памятью или хронические заболевания.

Если вы потерялись:

– Оставайтесь на месте

– Сразу же позвоните по номеру 112, не дожидайтесь, когда стемнеет

– Берегите силы и разведите костер

– Не звоните всем родственникам во все регионы России. Попросите их не звонить вам. У спасателей и обученных добровольцев намного больше шансов вывести вас из леса по телефону

– Обозначьте себя. По возможности находитесь на открытом пространстве

– Отвечайте шумом на шум. Кричите и научите кричать своих детей. Или воспользуйтесь свистком

Если ваши близкие не вернулись из леса, сразу звоните на горячую линию «ЛизаАлерт»: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.