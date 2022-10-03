Во Владимирской области хотят финансировать кадетские классы за счет областного бюджета

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Депутатская фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании предложила предусмотреть областное финансирование кадетских классов в школах Владимирской области. Это предложение вошло в список рекомендаций к формированию бюджета-2023.

Сейчас во Владимирской области более 60 кадетских классов, в которых учатся около полутора тысяч учеников. И, по мнению депутатов, такая система образования должна быть поддержана финансово.

Как пояснила директор 22-й ковровской школы и по совместительству депутат Законодательного Собрания Инна Гаврилова (а именно она выступила одним из авторов предложения помогать кадетским классам за счет областного бюджета), это «особая система образования», ведь кадеты ходят в форме: полицейской, МЧС, казачьей, военной. В таких классах ребят со школьной скамьи готовят к службе. Им прививают железную дисциплину, привычку к порядку, организованность. Особое внимание - патриотическому воспитанию.

- Для того, чтобы кадетские классы полноценно работали, развивались, необходима материально-техническая база. Ребята участвуют в разных мероприятиях и на муниципальном, и на региональном, и даже на федеральном уровнях. Это все требует определенных затрат. К тому же, кадеты живут по особому расписанию, долго находятся в школе. Им надо организовать питание. Все условия, которые нужны кадетским классам, требуют затрат куда больших, чем у обычных школ. Этот груз ложится на плечи муниципалитетов, - рассказала Инна Гаврилова.

Сначала инициативу заложить в бюджет следующего года деньги на кадетские классы обсудили на заседании комитета по образованию, на фракции «Единая Россия». Идея получила поддержку. Общим составом депутатов рекомендацию утвердили на заседании ЗС. Тем более что такая практика уже есть во многих регионах России. Правда, сколько нужно средств в бюджете региона на то, чтобы готовить детей к военной службе, депутаты не назвали, ограничившись общими фразами.

- Изучаем потребности. Даже взять форму – сейчас она приобретается либо за счет муниципалитетов, либо за счет родителей, либо за счет дарителей. Так быть не должно. Другой пример. Кадеты участвуют в «Зарницах» более активно, чем обычные классы. Выезды на такие мероприятия стоят денег, - сказал вице-спикер Законодательного Собрания Роман Кавинов.