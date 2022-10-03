Владимирский врач, вернувшийся из Докучаевска: «Люди были нам очень благодарны!»

Татьяна Дзус получила благодарность от губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Фото АВО.

На днях бригада владимирских медработников вернулась из ДНР, где работала более двух месяцев. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев даже вручил награды первому «медицинскому десанту», который в конце июня выехал на помощь жителям подшефного города Докучаевск.

Медицинская сестра-анестезист горбольницы №5 Владимира Татьяна Дзус стала одной из тех, кто отправился в эту непростую командировку.

- Когда нам сказали, что запланирована поездка, я вызвалась поехать добровольно, - вспоминает Татьяна. - 30 июня мы выехали, а 1 июля были уже на месте, и сразу включились в работу.

В состав бригады вошли восемь врачей и три медицинских сестры, включая Татьяну. Работать им довелось в городской больнице Докучаевска. Там же медработники и жили — работы оказалось столько, что на отдых времени совсем не оставалось, трудились без перерывов и выходных в течение всех 2,5 месяцев.

- В больнице Докучаевска есть детское, хирургическое, инфекционное отделения. Как только приехали, мы стали оказывать помощь деткам, а потом нам полностью отдали санпропускник, где мы оказывали помощь всем вновь поступающим в больницу, - рассказывает Татьяна.

Больница принимала не только плановых больных, но и немалое число раненых. Многим из этих людей требовалось проведение сложных и длительных операций, к которым человека еще предстояло подготовить.

- Бывало такое, что просто кричали: есть ли свободные руки? Чтобы подать бинты, наложить шины. Порой требовалось стабилизировать несколько видов шока, чтобы привести человека в себя для введения наркоза, - говорит Татьяна Дзус. - Бывало, что за все сутки привозили только пять человек, но в таком состоянии, что заниматься ими приходилось по много часов.

Однако при этом наши медработники сохраняли силу духа — они не унывали и видели, что в сердцах пациентов их работа находит большой отклик.

- Если честно, все сложности, даже в плане воды и еды, полностью компенсировались удовольствием от чувства, что ты приносишь пользу. Я увидела, что мы очень нужны людям. Сами пациенты были очень благодарны, а когда спрашивали нас, сколько нам должны, а мы отвечали, что наша медицина бесплатная, люди плакали, - говорит Татьяна.

По словам медсестры, посвятившей работе в ГБ №5 более 30 лет, несмотря на все трудности, в будущем она готова вновь отправиться на Донбасс помогать людям.