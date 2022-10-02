Юных владимирцев объединят в российское движение детей и молодежи

Фото АВО.

В этом году в регионе решили по максимуму отработать патриотическую работу с молодежью. Для этого был создан учебный центр «Авангард». В его задачи входит проведение сборов и военно-тактических игр для школьников и студентов, переподготовка и повышение квалификации организаторов патриотической работы на местах. Во время учебных сборов для учащихся 10 классов и студентов первого курса колледжей обучение ведется по нескольким направлениям: тактическая и огневая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, строевая, военно-медицинская и физическая подготовка, основы безопасности военной службы.

- В этом году мы успели провести четыре выездные смены в Ковровском и Муромском районах, а также во Владимире. Смена была длительностью семь дней, - отметила в эфире ЦУРа заместитель директора департамента образования и молодежной политики Елена Янина. - А уже с 24 октября до 25 декабря на базе круглогодичных детских лагерей пройдут сборы в виде областной спортивной игры «Зарница». В них примут участие около 4 тысяч юношей.

Но и это еще не все. Владимирская область включилась в новый проект по созданию Российского движения детей и молодежи. Он будет охватывать не только учреждения образования, но и учреждения спорта, дополнительного образования. Движение призвано участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга подрастающего поколения, формировать мировоззрение, готовить молодежь к полноценной жизни в обществе.

- Мы возлагаем большие надежды на это движения. Оно консолидирует ребят с 6-7 лет и до 18. Это движение предполагает вовлечение не только лидеров, но и ребят, которые пока не определили для себя сильную сторону. Дети смогут попробовать себя и в волонтерстве, и в организации мероприятий, и в медиа сопровождении. Мы сейчас как раз прорабатываем направления, которые хотим сделать, - пояснила Елена Янина.

Елена Янина в ЦУРе.

Напомним, что идея создания Российского движения детей и молодежи была высказана весной этого года. Проект курирует лично Президент РФ. В свою очередь, губернатор Александр Авдеев подтвердил свое согласие возглавить региональный координационный совет. Его первое заседание планируется уже в начале октября. А уже в конце ноября пройдет региональный слет, где выдвинут кандидатов на слет федеральный, который пройдет в декабре в Москве. Там будет принято решение о названии движения, лозунги, логотип и атрибуты.

КОНКРЕТНО

Во Владимирской области в общей сложности действуют 440 детских организаций для самых разных возрастов. При этом в состав областного РДШ входят порядка 16 тысяч школьников.