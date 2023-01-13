Инициатива владимирских депутатов одобрена в комитете Госдумы

. Фото: Виктория СУХОВА

Депутаты Законодательного Собрания подготовили проект федерального закона, уточняющий правила пользования историческими зданиями. Более 60 регионов поддержали идею. На днях стало известно, что инициатива одобрена в Госдуме.

Проблемы строительного колледжа

Все началось с конкретной проблемы, с которой столкнулся Строительный колледж во Владимире. Дело в том, что учебное заведение располагается в историческом здании 1950 года постройки. Оно находится в государственной собственности и имеет статус объекта культурного наследия, а, значит, на него накладываются все вытекающие из этого ограничения. В частности, колледж не может просто так передавать просто так помещения исторического здания в чье-либо безвозмездное пользование.

Вот тут и возникла проблема. Колледж хотел открыть у себя медкабинет. Но по закону пустить к себе медиков они не могут – в перечне закона такого вида деятельности нет.

Представители колледжа рассказали о проблеме депутатам ЗС. Когда в Заксобрании стали заниматься этим вопросом детально и общаться с коллегами из других регионов, выяснилось: таких случаев очень много по всей России.

Первоначально владимирские законодатели предложили максимально снять барьеры и предоставить право безвозмездно пользоваться историческими помещениями любым государственным и муниципальным учреждениям, вне зависимости от сферы их деятельности. Но в таком виде инициатива в Госдуме не прошла. Федеральных депутатов не устроило, что при такой постановке вопроса выпадает ряд доходов бюджета. В Госдуме сказали, что если уж и предоставлять льготу, то следует это делать более точечно. После чего вернули законопроект на доработку.

Пустить медиков

В Законодательном собрании Владимирской области еще раз проанализировали отзывы регионов. Выяснилось, что большинство жалуется именно на то, что несовершенство закона не позволяет оказать медицинскую помощь учащимся. Проблема актуальна для Перми и Самары, Томска и Краснодарского края – десятков регионов.

Тогда законодательную инициативу доработали и конкретизировали. В действующий перечень учреждений, имеющих право на предоставление им в безвозмездное пользование объектов культуры, добавили организации здравоохранения и социального обслуживания. Это не только решит проблему с медкабинетами, но и в принципе улучшит ситуацию с обслуживанием исторических зданий, ведь потенциальных пользователей станет больше.

- Совершенно очевидно, что существующий закон требует уточнения. Мы столкнулись с конкретной проблемой – невозможностью обеспечить медицинским обслуживанием учреждение образования в историческом здании. Случай оказался не единичным. Разумеется, мы внимательно изучили правоприменительную практику, сделали запросы коллегам из других регионов и через полгода вышли с законодательной инициативой на федеральный уровень. Коллеги из комитета Госдумы по культуре внимательно отнеслись к нашим аргументам, признали их обоснованными и поддержали. Убежден, что совместными усилиями мы сможем усовершенствовать закон, и внесенная поправка поможет решить насущные вопросы многим социально значимым учреждениям и организациям страны, – заявил председатель Заксобрания Владимир Киселев.

В настоящее время текст законопроекта разослан во все необходимые инстанции – от законодательных органов субъектов РФ до Администрации Президента. До 19 января профильный комитет Госдумы принимает предложения и замечания к документу.

КСТАТИ

Законодательные инициативы регионов не так часто бывают приняты Госдумой. Как правило, дело не в темах, а в исполнении. В территориях не имеют большого опыта написания федеральных законов, поэтому зачастую идеи с мест приходится основательно перерабатывать специалистам Госдумы и вносить уже на своем уровне. При этом от Владимирской области в работу принята уже вторая инициатива. Ранее по предложению владимирских депутатов была скорректирована норма о бесплатном питании школьников – право на льготу получили учащиеся частных гимназий и лицеев.