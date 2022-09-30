В центре Владимира нашлось место для парковки туристических автобусов

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

19 сентября на нашем сайте появился материал «Серая сторона города: во Владимире «забыли» о периферийных улицах». В нем мы подняли проблему того, что в областном центре есть определенный перекос в сторону благоустройства центра. А вот переферийные улицы представляют из себя самые настоящие «места уныния». Тогда же в мэрии Владимира обещали дать нам официальный ответ по тем улицам, которые подверглись нашей критике. Если верить градоначальникам, в перспективе многие проблемы будут решены.

«В стадии проработки»

Свою прогулку мы начали с улицы Фатьянова, дошли через улицу Диктора Левитана до Студеной горы, а далее прошли по улицам Федосеева, Кремлевской, Подбельского и по части района Доброе.

Так, жители с улицы Фатьянова рассказали, что им обещали преобразить местный пустырь, но дело на обещаниях остановилось. Однако в мэрии дали официальный ответ, что о чаяниях людей не забыли.

- На земельном участке, расположенном на пересечении улиц Фатьянова и Сперанского планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Правда, скорого появления ФОКа ждать не стоит. Ориентировочный срок начала работ — 2026 год.

Что касается огромного оврага в районе улиц Лесная и Офицерская, а также зарослей у дома №46 по улице Диктора Левитана, то в мэрии добавили, что сейчас эти территории находятся «в стадии проработки». Если проще — власти думают, как их можно использовать и облагородить. Кстати, точно такой же ответ поступил от мэрии относительно судьбы прудов на улице Добросельской.

Судьба пустырей

А вот жителям улицы Федосеева, что находится параллельно улице Дзержинского, повезло меньше. Мы заметили, что на этой улочке расположено сразу несколько развалившихся домиков, да и сама территория нуждается в скорейшем благоустройстве.

Вместе с тем, в мэрии заметили, что ничего поделать не могут.

- Пустующие домовладения по улице Федосеева принадлежат частным собственникам. Например, дом №8 находится в собственности четырех граждан, дом №8-б - двух, дом №10 — трех. Администрация района неоднократно направляла собственникам извещения о необходимости приведения строений в надлежащее состояние либо об их сносе. Если реакции не последует, будут приняты решения в соответствии с требованиями законодательства, - рассказал Александр Карпилович.

Что до дорог и тротуаров, причем не только по улице Федосеева, но также по Кремлевской, Герцена и всем другим улицам, в горадминистрации сообщили, что перечень ремонта на 2023 год пока еще находится в стадии согласования. Возможно какие-то адреса из нашего списка попадут в него.

Гораздо интереснее судьба пустыря, расположенного прямо за УМВД России по Владимирской области.

- Земельный участок на улице Кремлевской в районе здания УМВД по Владимирской области передан в пользование государственному Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику под устройство парковки для туристических автобусов, - рассказали в мэрии.

Таким образом, дело теперь за ВСМЗ, но сам музей пока никаких конкретных сроков по этому объекту не озвучивал.

Также одним из основных объектов, на который мы обращали внимание, стала лестница на Вокзальном спуске, у которой недавно образовался большой, некрасивый пустырь.

Власти областного центра проинформировали, что как только произведут ремонт этой самой лестницы, расположенной на Богословском переулке, тут же приступят к работам по благоустройству окружающей территории. Правда, определенных сроков пока не называется.