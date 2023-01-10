«Битва» за путевки: во Владимире начали принимать заявления на отдых в загородные лагеря

. Фото: Антон ТУШИН

Муниципальные лагеря «Дружба» и «Икар» ежегодно пользуются большой популярностью у жителей Владимира. И это неудивительно — цена невысокая, находятся места отдыха недалеко. Поэтому путевки разлетаются, как горячие пирожки.

В этом году заявления на путевку начали принимать с 9 января в Многофункциональном центре на Октябрьском проспекте. Морозная погода владимирцев не испугала, опытные родители заняли очередь за час до открытия нужного окна. И не зря. Толпа ожидающих растянулась аж на два этажа.

- Я стояла в очереди 1 час 10 минут. Передо мной было 80 человек и после меня 100. Такой ажиотаж впервые. Директор «Дружбы» говорит, что сказалась пандемия, поэтому сейчас спрос выше, - рассказала жительница областного центра Анна Тумановская.

Первым откроется лагерь «Дружба». Первая смена пройдет с 7 по 27 июня, вторая — с 1 по 21 июля, третья — с 25 июля по 14 августа. Тематика и направления смен будут определены в феврале. Что касается лагеря «Икар», то с 9 по 29 июня там пройдет смена «Мы — дети России», с 3 по 23 июля стартует смена «Юбилейная карусель времен» и заключительная, третья, смена «Время первых» пройдет с 26 июля по 15 августа.

Напомним, что путевку в эти загородные лагеря могут получить только дети, зарегистрированные по месту жительства во Владимире. Стоимость путевки будет ориентировочно известна в апреле. Работающие родители платят только 20 процентов от стоимости. В прошлом году родительская плата составила 4800 рублей, плюс действовал федеральный кешбэк, по которому возвращали половину оплаченной суммы.

Необходимые документы при покупке путевки – копия свидетельства о рождении (паспорт) и оригинал, справка о месте жительства ребенка, справка с места работы одного родителя (того, кто подавал заявление). От родителей, имеющих разную фамилию с ребенком, нужна копия свидетельства о браке, разводе, усыновления, копия медицинского полиса ребенка (на заезде), медицинская справка по форме 079/у (с отметками об осмотре на педикулез и отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе covid-19). Она оформляется в поликлинике по месту жительства не ранее, чем за три дня до заезда в лагерь.

В этом году лагеря примут больше двух тысяч детей. На детский отдых в бюджете заложено 40 миллионов рублей.

КОНКРЕТНО

Заявление на получение путевки можно подать в Многофункциональном центре по адресу: Октябрьский проспект, 47 (4 этаж, 15 окно). При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении (паспорт) ребенка. Окно работает ежедневно в будние дни с 8.30 до 17 часов. Для ускорения процесса заявление можно заполнить дома, скачав его с официального сайта лагеря, и принести с собой.

За консультациями по вопросам приобретения путевок можно обратиться по адресу: улица Михайловская, 24, телефон 33-41-99, с 8.30 до 17 часов, обеденный перерыв с 12 до 12.30.