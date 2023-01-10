Во Владимирской области из-за морозов увеличилось число происшествий

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области Петр Денисов, в общей сложности в регионе с 31 декабря по 8 января произошло 82 происшествия, в то время как год назад их было 71. Однако ни одно из них не имело статус чрезвычайной ситуации. Львиную долю из них составили пожары.

- Было ликвидировано 69 пожаров. Годом ранее было 56. На пожарах один человек погиб, 11 были спасены, - рассказал Петр Денисов.

Одним из самых значительных пожаров стал инцидент, произошедший в Александрове 6 января, когда загорелась квартира на пятом этаже жилого дома. Именно тогда были спасены 11 человек, а еще 64 жильца эвакуированы. Сама площадь пожара оказалась сравнительно небольшой — 18 квадратных метров.

А единственный погибший жил в деревне Новая Печуга Камешковского района. 32-летний хозяин частного дома погиб в огне 8 января, предварительно причиной случившегося дознаватели назвали неисправность электросети, хотя проверка пока еще ведется.

Зато ни разу пожарные не реагировали на происшествия, связанные с использованием пиротехники, что говорит о том, что в целом «сезон фейерверков» прошел благополучно.

В региональном главке МЧС особо подчеркнули, что во многом возросшему числу происшествий мы обязаны морозам. Например, большинство пожаров случилось в частных домах, где люди топят печи и используют электроприборы. Также сразу два инцидента случились с пассажирскими автобусами.

- В Муромском районе у деревни Татарово 6 января замерзло дизельное топливо в автобусе, следовавшем по маршруту «Рязань — Нижний Новгород». В салоне находилось 19 человек, включая троих детей, - рассказал Петр Денисов.

Петр Денисов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

К счастью, автобус заглох рядом с деревней, где ловит сотовая связь. В скором времени на место прибыли муромские пожарно-спасательные подразделения, которые на время пересадили людей в свои машины, а затем их на школьном автобусе довезли до Мурома, откуда на другом транспорте отправили в Нижний Новгород.

Второй похожий случай произошел уже на следующий день, 7 января, и снова на этой же дороге. На этот раз в деревне Чулково Гороховецкого района сломался автобус «Нижний Новгород — Муром», в котором ехал 21 человек, включая одного ребенка. Вскоре на резервном автобусе их доставили до мест назначения. В обоих случаях никто из людей не пострадал.

Кстати, во Владимирской области пока открыт только один мобильный пункт обогрева МЧС, где люди могут согреться, выпить горячего чаю и подзарядить мобильный телефон. Находится он на 302 километре трассы М-7 «Волга» под Вязниками. Правда, пока ни одного обращения туда не было.

Также морозы привели к двум коммунальным авариям во Владимирской области. Из-за аварий на сетях на некоторое время без отопления оказались жители Владимира и Коврова. Порывы были небольшие и оперативно устранялись.

Но была от морозов и польза. На воде никаких ЧП за выходные не случилось, хотя перед праздниками опасения в этом плане были, ведь из-за оттепели лед во многих местах подтаял.

КСТАТИ

Несмотря на относительно благополучные в плане происшествий выходные, сотрудники регионального ГУ МЧС настоятельно рекомендуют жителям Владимирской области соблюдать несколько простых правил безопасности.

В связи с крепкими морозами следует внимательно отнестись к своей домашней электропроводке и не перегружать ее большим числом обогревателей. Печи тоже следует осмотреть и при надобности позвать специалистов.

Не менее важный совет в МЧС дают и водителям — стоит помнить, что иной раз можно заглохнуть в месте, где нет ни деревни поблизости, ни сотовой связи. Поэтому стоит обратить внимание на экипировку своей машины, одеваться тепло, иметь запас не только необходимых инструментов на случай поломки, но также по возможности запас пищи, спички и зажигалку, нож, фонарик, небольшой запас топлива и аптечку.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «101» либо «112».