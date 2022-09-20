Мэрия Владимира опубликовала график включения отопления

. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Еще 19 сентября о том, что во Владимире начинается отопительный сезон, рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. У себя в телеграм-канале он написал, что с учетом нестабильной погоды, когда днем температура воздуха достигает +15 градусов, а ночью опускается до нуля, и все это сопровождается осадками и влажностью, принято решение о досрочном начале отопительного сезона.

На самом деле на сегодняшний день во всем регионе без отопления оставались три самых крупных города региона — Владимир, Ковров и Муром. По словам губернатора Владимирской области, во Владимире тепло включат уже 20 сентября, а с 21 сентября отопительный сезон начнется в Коврове и Муроме. Впрочем, это не означает, что тепло появится одномоментно во всех домах сразу. Теплосети просто не выдержат такой нагрузки. Поэтому включение будет проводиться поэтапно. Согласно утвержденному графику, жилищный фонд города Владимира будет обеспечен централизованным теплоснабжением не позднее 24 сентября.

Напомним, что подключение к центральному отоплению многоквартирных жилых домов было анонсировано мэрией Владимира на прошлой неделе. Тогда же, 12 сентября, отопление включили на объектах социальной сферы - в первую очередь, в муниципальных детских садах и школах.

А вот и сам график включения отопления. Ищите свой дом и радуйтесь или огорчайтесь.

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