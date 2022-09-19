«Чтобы повысить явку избирателей во Владимирской области, надо сделать ее обязательной»

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Петр Фокин в данный момент во Владимирской области один из ведущих политических обозревателей. Его онлайн-трансляции на «Зебре-ТВ» знают многие. Кроме того, он регулярно пишет материалы о кадровых перестановках в «белом доме», в ходе выборов именно он брал интервью у всех кандидатов в губернаторы. Поэтому взгляд этого человека на прошедшие выборы явно помогает оценить их ход и итоги более объективно.

«Буйных» мало

Касаясь хода предвыборной кампании, Петр Фокин отметил, что разговоры о том, что все было спокойно, нужно брать в сравнении с прошлыми годами.

- Сейчас по большому счету «буйных» мало, - заявил он. – В том же 2018 году был Максим Шевченко, который хорошо отрабатывал свою повестку. Ту же пенсионную реформу и многое другое. Поводов информационных было хоть отбавляй. И коммунисты постоянно устраивали информационный шум. Сейчас же очень многое в ходе этой избирательной кампании зависело от активности Александра Авдеева. Он же выбрал стратегию спокойной реализации рабочих моментов. Возможно, на это повлияла еще деятельность другого губернатора Светланы Орловой. Наверняка, Александр Авдеев изучил ее работу после назначения. И обратил внимание, что ее чрезмерная активность вызвала у жителей региона обратную реакцию. И возможно он сознательно ушел от излишне активной предвыборной кампании.

Также по мнению Петра Фокина, на ход предвыборной кампании повлияло наличие муниципального фильтра.

- Ни один из кандидатов от других партий кроме «Единой России» не обладал ресурсом самостоятельно преодолеть его, - заявил он. – Стало быть, складывается ситуация, когда его прохождение становится предметом торгов. Наверняка, одним из пунктов как раз и значился момент, когда кандидатов попросили: «Давайте, пройдем эту кампанию тихо, мирно и конструктивно».

Слабая активность оппозиции

Также в ходе дискуссии коснулись темы низкой явки. Вообще, тот факт, что на выборы ходит около трети всех избирателей, давно ни у кого уже не вызывает удивление, так как сопоставимые с итогами 2022 года цифры можно увидеть было и в 2018, и в 2013 годах.

Петр Фокин (справа). Кадр из трансляции.

- Здесь все же большую роль играет информирование населения, - считает Петр Фокин. – И в том числе здесь есть недоработка облизбиркома. Нет, с точки зрения организации выборов, нет вообще никаких претензий. Все проведено профессионально, спокойно, уважительно ко всем. Но в ходе предвыборной кампании хоть кто-то видел ролики с призывом идти на выборы. Да, у них было информирование в соцсетях, но на молодежь влиять сложно. На выборах мы ее не увидели.

Обратил Петр Фокин внимание и на низкую активность кандидатов, составлявших конкуренцию Александру Авдееву.

- Ну, на это обратил внимание и сам Александр Авдеев, который сказал, что если бы его оппоненты мобилизовали свой электорат, то на выборы пришло бы на 50-60 тысяч больше избирателей. И тогда, по его словам, он бы набрал не 83 процента, а 60-70 процентов, как он предполагал. Но кандидаты действительно по каким-то причинам не прошли по своему электорату.

Штрафовать не голосующих

При этом, по мнению политического эксперта, для Владимирской области не очень хорошо, что 70 процентов населения нашли какие-то более экстренные дела, нежели поход на избирательный участок для волеизъявления.

- Мне думается, что явку надо сделать обязательной. И ввести штраф для тех, кто не проголосовал, - считает Петр Фокин. – Потому что я знаю, что многие не пришли на выборы только потому, что проживают в одном месте, а зарегистрированы в другом. И им для голосования надо ехать в другую часть города. В итоге, людям было лень ехать и, по их мнению, терять часть выходного. Это не очень нормально. Очевидно, что нужно немного доработать избирательный процесс. Где-то, как с явкой, ужесточить его, а где-то, как с прохождением муниципального фильтра, смягчить. Но точно перемены назрели, хотя я понимаю, что Вадим Минаев (председатель облизбиркома – Авт.) с этим бы поспорил.

Кстати, такая практика существует в ряде стран мира. К примеру, в Австралии или в Шаффхаузене, одном из кантонов Швейцарии. А в Турции, к примеру, даже участие в переписи населения является обязательным делом.

- Государство вкладывает серьезные деньги в эти мероприятия, - сказал Петр Фокин. – Речь идет о миллионах. Так что не удивительно, что там требуют возместить расходы в случае не участия в этих мероприятиях. Тут еще какой момент, если явка станет обязательной, то на выборы пойдут не только те, кто лоялен власти, но и «колеблющиеся голоса». И тогда кандидаты начнут реально бороться за каждый голос, что очень сильно увеличит привлекательность выборов.

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