Музыка, бег и топор: как владимирцам провести 17-18 сентября 2022 года

Фото департамента культуры.

Погода в ближайшие дни обещает порадовать владимирцев теплом, а, значит, самое время выйти на улицу.

В Суздале все выходные с 10 часов утра на Торговой площади пройдут мероприятия традиционного праздника топора. В этом году в древний город приедут мастера из Владимира, Гусь-Хрустального, Московской и Ивановской областей. Гости праздника смогут вживую увидеть резьбу по дереву топором, бензопилой и стамеской. Участники изготовят элементы для устройства детской площадки: горка, турник, домик, качеля, балансир, скульптура, лавочка или входная группа по усмотрению мастера. Темой для работ выбраны русские сказки. А готовые изделия после праздника будут радовать ребятню и взрослых на площадке напротив Торговой площади. Кроме того, будет работать широкая ярмарка, где можно будет купить медовухи, грибов, соленья и изделия ручной работы.

В Загородном парке 17 сентября в 10.30 начнутся соревнования по бегу - «Кросс нации». К участию в соревнованиях допускаются все желающие: любители бега, сборные команды учреждений среднего профессионального образования, представители предприятий, организаций и общеобразовательных учреждений. В программе соревнований – забеги на дистанции 1, 3 и 5 километров. Дистанцию 1 километр пробегут юноши и девушки до 17 лет включительно, 3 километра пробегают женщины от 18 лет, 5 километров — мужчины от 18 лет. Награждение будет проходить в личном первенстве, а также в командном зачете среди учреждений среднего профессионального образования.

. Фото: Екатерина Дронова

После соревнований в 13 часов начнется творческая программа для детей и взрослых «Играем в сказку». Вместе с опытным художником гости парка смогут изготовить своими руками в технике объемная аппликация подвижные игрушки и пальчиковые куклы. При помощи этих поделок гости смогут создать пальчиковый театр и разыграть всеми любимую русскую народную сказку "Репка".

17 сентября с 14 до 19 часов в областной библиотеке для детей и молодежи (корпус на проспекте Строителей, 23) состоится праздник рукоделия «Левша». Гостей ждут мастер-классы по вязанию авоськи, по кукле в традиционном русском стиле, по декупажу, по проволочным фигурам, по ткачеству.

Группа Агидель. Фото Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи.

18 сентября в 15 часов в Центральном парке пройдет ежегодный фестиваль кавер-групп «Ритмы осени». Гостей ждут лучшие отечественные и зарубежные хиты в оригинальных кавер-версиях, а также авторские произведения. Участниками фестиваля станут группы нашего города: «Viva la Vida», «Black Rain», «L/MONO», «Иван-чай», «Пушкарь FM», «Агидель», «Аймсори», «Корпорация Кавер FM».