Полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев попросил Александра Авдеева решить вопрос падения рождаемости

Александр Авдеев приносит присягу. Фото: Алексей СУХОВ

Полдень 16 сентября, филармония, весь политический бомонд потихоньку занимает свои места. Дело в том, что здесь в этот день проходила церемония инаугурации нового губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

Вся королевская рать

Поздравить с назначением во Владимир приехали Полномочный Представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, сенаторы РФ, депутаты Госдумы РФ, депутаты Законодательного собрания Владимирской области, руководители профильных департаментов областной администрации и главы муниципалитетов. Кроме того, в зале можно было увидеть бывшего губернатора Николая Виноградова, противостоявшего в ходе выборов Александру Авдееву коммунист Антон Сидорко. Также среди общественников можно было увидеть глав религиозных и национальных диаспор области.

За музыкальное сопровождение отвечал Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина. Фото: Алексей СУХОВ

Ровно в 13 часов в зал под бравурный марш в исполнении губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина внесли флаг России, Устав и флаг Владимирской области, а также Конституцию Российской Федерации. Все эти элементы необходимы были для принесения новым губернатором присяги.

Часть обязательных атрибутов инаугурации - Флаг и Конституция РФ. Фото: Алексей СУХОВ

Но сначала на сцену вышли и.о. председателя Законодательного собрания Владимирской области Роман Кавинов (насколько известно, спикер Владимир Киселев не смог присутствовать на инаугурации по болезни) и председатель владимирского облизбиркома Вадим Минаев. Последний зачитал официальное заключение комиссии об итогах выборов, в котором было указано, что выборы признаны действительными, а их итоги законными.

Напомним, что Александр Авдеев набрал по итогам трехдневного голосования 83,68% голосов избирателей, оставив далеко позади остальных четверых кандидатов (у занявшего второе место Антона Сидорко набрало чуть больше шести процентов). При этом за Авдеева проголосовало 265 тысяч 125 голосов избирателей. Явка на этих выборах составила 29,05 процента.

Александру Авдееву вручают удостоверение губернатора. Фото: Алексей СУХОВ

Сам Александр Авдеев вышел на сцену следом. Ему вручили удостоверение Губернатора, после чего тому нужно было положить руку на Конституцию РФ и произнести текст присяги, что тот и сделал, когда его попросили об этом.

- Вступая в должность Губернатора Владимирской области, обязуюсь ответственно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности в интересах населения области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Владимирской области, действуя на их основе и во их исполнение, - произнес Александр Авдеев.

«Большой кредит доверия от населения»

После этого с приветственными словами на сцену поочередно вышли Полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев и митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

- Уважаемые участники церемонии! От имени и по поручению главы государства поздравляю вас, Александр Александрович, с победой на выборах и официальным вступлением в должность! Вы одержали убедительную победу и получили поддержку избирателей, - заявил Игорь Щеголев. - Хочется поблагодарить всех жителей Владимирской области, пришедших на избирательные участки и высказавших свою гражданскую позицию. Результаты Выборов отражают высокую оценку и одобрение жителей области вашей деятельности. Это большой кредит доверия от жителей региона, настоящий патриотов своего края. Края с богатым культурным, историческим наследием, где люди всегда ответственно и осознанно делают свой выбор.

Игорь Щеголев поздравил Александра Авдеева с победой. Фото: Алексей СУХОВ

После этого Игорь Щеголев отметил, что 33 регион имеет высокий уровень экономического развития и инвестиционной активности. Однако одними хвалебными речами Полпред не ограничился, коснувшись и некоторых проблем, которые власти федерального центра хотели бы видеть решенными.

- В целом ситуация в области стабильная, основные показатели в хорошем состоянии, - сказал он. – Но, конечно же, всегда есть вопросы, требующие повышенного внимания. Прежде всего, хотел бы вас взять на особый контроль демографическую ситуацию в регионе. И главным образом, озаботиться поддержкой рождаемости. Последние годы количество рождений на каждую женщину детородного возраста в регионе снижается. Пока не выполнены целевые значения соответствующего федерального проекта и решения совета округа по поддержке многодетности.

Кроме того, Щеголев попросил продолжать заниматься развитием промышленности и внутреннего туризма, добавив, что делается много, но место для развития есть.

Митрополит Тихон пожелал Авдееву долгие лета. Фото: Алексей СУХОВ

Ну, а митрополит Тихон поздравил от имени всех верующих региона Александра Авдеева с назначением, а также отметил, что власть и церковь работают в диалоге.

Закончилось все выступлением артистов филармонии. Фото: Алексей СУХОВ

На этом торжественная часть инаугурации закончилась, что стало неожиданностью для многих, так как изначально планировалось, что программа будет более продолжительной. Ну, а у Александра Авдеева теперь есть пять лет на то, чтобы исполнить все им задуманное и обещанное.