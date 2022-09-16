«Дети спят в одежде»: отопление во владимирских детсадах дали. Но не везде

Фото с сайта детского сада №10.

С 12 сентября во всех социальных учреждения города — детских садах, школах, больницах появилось отопление. И это оправданно, погода за окном переменчивая, и детям приходилось ходить в свитерах и штанах.

Однако не все родители смогли разделить радость по поводу теплых батарей в учреждениях. В микрорайоне Энергетик, например, отопления в двух садах и школе как не было, так и нет.

- Наши дети хуже городских? Почему они должны мерзнуть и болеть? Я ребенка забираю из садика с холодными ручками и ножками. Дети спят в одежде, скоро в варежках кушать будут. Что это за издевательство? - пишет в социальных сетях местная жительница Елизавета.

Городская администрация отреагировала на гневную тираду, но, к сожалению, помочь или успокоить не смогла.

- По информации от управления ЖКХ, техническая возможность в раздельном подключении отсутствует. Пуск отопления будет выполнен совместно с многоквартирными жилыми домами. Основное и вспомогательное оборудование котельной не рассчитаны на маленький расход. Ее реконструкция займет крайне большой срок, и при приближающемся отопительном сезоне такие работы проводить нельзя. Вопрос будет поднят вновь в следующем году. На данный момент информации о том, когда будет начат отопительный сезон, к сожалению, нет, - дали официальный ответ в городской администрации жителям.

Оказалось, когда еще в советское время строили тепловые сети в поселке, то вопреки нормативам, подключили социальные учреждения к тепловым трубам, снабжающим жилые дома. В других районах города, благодаря отдельной системе теплоснабжения, учреждения социальной сферы могут отапливаться раньше, чем остальной жилой фонд. Поэтому в микрорайоне Энергетик отопительный сезон начинается одновременно для всех зданий.

Редакции «Комсомолки» в мэрии уточнили, что котельная в Энергетике принадлежит «Владимиртеплогазу», и в прошлом году реконструкция проводилась — там поменяли котел на более современный. Однако это проблему не решает.

- Чтобы мы сделали реконструкцию, необходимо, чтобы город на данном участке поменял схему теплоснабжения. После того, как меняется схема, мы вносим подобные работы в нашу инвестиционную программу и начинаем реконструкцию. У нас пока предложений от города не поступало, но возможно эта работа проводиться будет, - подчеркнул пресс-секретарь «Владимиртеплогаза» Сергей Мищенко.

Между тем, местные жители в отчаянии просят затопить весь микрорайон. Однако постановление, благодаря которому тепло приходит в дома, распространяется на весь город целиком. А значит, жителям микрорайона придется ждать, пока среднесуточная температура воздуха будет держаться на отметке +8 градусов на протяжении недели, а маленьким жителям Энергетика придется утепляться всевозможными способами. Впрочем, скорее всего, мерзнуть осталось недолго. Наши источники в городской администрации сообщили, что начало отопительного сезона в областном центре предварительно запланировано на 19-20 сентября.