Суздальские общественники утверждают, что реку Каменку ожидает катастрофа

Так река Каменка выглядела в 2019 году. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Петиция, адресованная министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову, уже набрала более 180 подписей. Авторы утверждают, что речка пришла в плохое состояние, и просят обратить на это внимание и выделить деньги на приведение Каменки в порядок.

Нефтепродукты и кишечная палочка

Автором петиции стал представитель местного общественного экологического контроля Алексей Осетров, давно уже занимающийся проблемами Каменки — речки длиною всего в 47 километров, текущей через Суздаль и Суздальский район, и впадающей в Нерль у села Кидекша.

- Последние десятилетия река Каменка буквально погибает на глазах у жителей города Суздаль и тысяч приезжающих сюда туристов. Скопления ила, затопленные деревья, обилие мешающей водной растительности, стоячая зловонная болотная вода, неочищенные фекальные стоки, обмеление и замедление реки – все это реалии сегодняшнего уникального города-музея, - говорится в петиции.

Далее общественники приводят ряд фактов загрязнения Каменки со ссылками на соответствующие документы официальных органов — региональных Управлений Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

В частности, Росприроднадзор весной текущего года зафиксировал загрязнение вод Каменки по нефтепродуктам и аммоний-иону в месте ее впадения в Нерль. В ведомстве предположили, что виной тому могут быть очистные сооружения райцентра. А Роспотребнадзор проводил исследования на речке еще в 2018 году. В целом ведомство отметило, что микробиологические показатели водоема нормальные, однако на трех участках зафиксировало превышение концентрации колиморфных бактерий (более известных в народе, как кишечная палочка). В связи с этим Роспотребнадзор региона обязался систематически делать пробы воды из Каменки.

Наконец, напомнили общественники и о неприятной ситуации с мостом в Суздале на улице Ленина, который при ремонте был обрушен в реку, практически полностью перегородив русло.

- Мэрия Суздаля добивалась от подрядчика расчистки Каменки за свой счет, однако суд проиграла. На данный момент ситуация осталась без изменений, русло реки перекрыто, течение Каменки замедлилось, - утверждается в петиции.

Резюмируя сказанное, общественники напоминают, что Каменка впадает в Нерль, водами которой снабжается две трети жителей Владимира.

- Таким образом, обе реки, а с ними и Клязьма, сливаются в общую надвигающуюся экологическую катастрофу последствия загрязнения которых, без принятия срочных мер, представляют угрозу жизни и здоровью граждан региона, - заключают авторы документа.

Министра просят включить Каменку и Нерль в перечень объектов федерального проекта Минприроды России «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» и провести ее реабилитацию к 1000-летию Суздаля.

Кстати, документы были направлены не только в Министерство природы, но и в областной департамент природопользования.

«Катастрофы там нет»

Выяснилось, что далеко не все чиновники готовы общаться на тему Каменки. Так, в департаменте природопользования Владимирской области без официальных запросов беседовать вовсе отказались. Тем не менее, наш источник в администрации региона, знакомый с ситуацией вокруг Каменки и с размещенной петицией, пролил свет на происходящее.

- В рамках нацпроекта «Экология» денег на будущий год нам не выделено вообще, не знаем из каких соображений. И если средства на очистку рек и появятся, то все равно их направят на Колпь. В рамках областной программы средств на очистку реки Каменки тоже в ближайшее время предвидится. В целом, на уровне региона этот вопрос вряд ли получится решить, так как денег требуется очень много, - рассказал собеседник. - Что касается других аспектов петиции вроде рухнувшего моста, то имеет смысл задать вопросы руководству Суздаля.

Однако глава администрации Суздаля Сергей Сахаров на наш вопрос сделал весьма неожиданное заявление.

- У нас какие-то проблемы с Каменкой? Вы их (создателей петиции — авт.) не слушайте — люди отсидели по 10 лет в тюрьме, потом решили что-то пописать. Хочется собирать сплетни — желаю вам удачи, - заявил Сахаров и бросил трубку, сославшись на занятость.

В администрации Суздальского района оперативно получить комментарий главы местной власти Алексея Сараева не удалось.

А вот в отделе государственного экологического надзора по Владимирской области Межрегионального Управления Росприроднадзора не стали скрывать — проблемы на Каменке действительно присутствовали, но, по мнению представителей ведомства, ничего критичного там нет.

- Единственный момент на Каменке — там есть очистные сооружения у деревни Кидешка (те самые, о которых говорится в петиции — Авт.), которые нами были привлечены к ответственности за ненадлежащую очистку воды, - объяснил руководитель отдела Александр Савицкий. - Однако все вынесенные нами предписания находятся у нас на контроле, как и ситуация в целом. Никакой катастрофы там нет.

Также в Росприроднадзоре подтвердили, что действительно получали от граждан жалобы на то, что Каменка заросла на территории Суздаля, но эти вопросы относятся к компетенции департамента природопользования и администрации города, чья позиция уже понятна.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Один из коренных жителей Суздаля Александр Мещеряков много лет работает совместно с нашей редакцией. Мы спросили у него, как у жителя города, как на самом деле обстоит дело с Каменкой. И, по его словам, до катастрофы на реке, конечно, еще далеко, однако проблемы есть.

- Они начались еще в 80-е годы прошлого века, когда американцы снимали у нас кино о Петре Великом. Тогда по их просьбе реку углубляли и чистили. С саперами. Потом и стали возникать разные проблемы и с цветением реки, зарастанием ее. Однако в городе все же стараются ее периодически чистить в рамках возможного. За последние десять лет в ряде мест я лично видел, как Каменку чистят. Другое дело, что она все равно грязная. Те же очистные сооружения весьма портят картину. В итоге, сейчас Каменка, наверное, одна из самых грязных рек в регионе. И хотя катастрофы нет, я бы не стал ждать, когда она наступит.