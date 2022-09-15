На школу в Суздале выделили больше 297 миллионов рублей

Школа в суздале. Фото администрации города Суздаля.

На «социальный пакет» в бюджете региона дополнительно выделено 2,5 миллиарда рублей.

476,6 миллиона рублей пойдет на повышение с 1 октября на 6,1 процента зарплат работников учреждений образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, лесного и сельского хозяйства. Ранее уже была одна индексация на 8,6 процента, так что общее увеличение зарплаты составит 14,7 процента.

- Важное изменение — мы проводим индексацию базовых окладов и при этом сохраняем, без сокращения, стимулирующие выплаты. Органы местного самоуправления должны принять соответствующее решение. После чего мы компенсируем затраты. На это заложено 146 миллионов рублей, - сообщил вице-губернатор Вячеслав Кузин.

В сфере образования больше всего денег добавляется на строительство Суздальской школы на 1200 мест. Речь идет о почти двух миллиардах рублей на три года. В этом году направили 297,7 миллиона рублей, в 2023 запланировали 1,44 миллиарда, в 2024 году – 296,2 миллиона рублей. По проекту, школа будет двухэтажной, состоящей из нескольких корпусов, соединенных между собой. Здесь будет два бассейна, интернат на 90 мест под детский лагерь. На территории расположатся детская и тренажерная площадки, площадки для баскетбола и других подвижных игр, стадион.

Кроме того, из-за подорожания стоимости дополнительные средства были направлены на строительство школы на 1100 мест в Покрове (157,4 миллиона рублей) и начальной школы на 240 мест в селе Сновицы Суздальского района (плюс 18,4 миллиона рублей). Также увеличили финансирование для строек детских садов во Владимире – в микрорайоне Коммунар (его открыли в конце августа) и на улице Тихонравова (там работы до сих пор ведутся).

Еще расходы увеличились на строительство спортивного комплекса с собственной котельной в Коврове (53,5 миллиона) и реконструкцию стадиона «Олимп» в Красной Горбатке (47,6 миллиона рублей).

Фонд поддержки детей выделяет почти 800 тысяч рублей Кольчугинскому детскому психоневрологическому интернату для детей с особенностями развития – на реализацию инновационного социального проекта «Без лишних слов». Суть проекта в том, чтобы помочь особенным детям научиться общаться с помощью жестов, рисунков и другими не совсем привычными способами. Для этого потребуется закупить 155 единиц специализированного оборудования, компьютеры, мебель, бытовую технику.