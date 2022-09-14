«Нечего смотреть»: владимирское «РусьКино» уходит, но обещает вернуться

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На днях в ряде телеграм-каналов появилась информация о возможном закрытии крупного кинотеатра в Добром, известного во Владимире, как «РусьКино». При этом утверждалось, что вместе с ним закроются также ресторан «Фарфаллина» и детский развлекательный комплекс «Андерсон», находящиеся в том же здании.

Руководство кинотеатра в беседе с «Комсомольской правдой» подтвердило, что действительно последним днем работы «РусьКино» станет 30 сентября. Однако от официальных комментариев в кинокомплексе пока воздерживаются.

Тем не менее, наш собеседник из числа руководства компании приоткрыл некоторые нюансы происходящего.

- Чтобы было понимание: основная проблема и причина происходящего события — именно уход с российского рынка мейджоров — крупных кинопрокатных компаний. Можно говорить о том, что люди стали меньше зарабатывать, но на самом деле сейчас банально нечего смотреть, - объяснил собеседник.

При этом в «РусьКино» отвергли разговоры о том, что возможной причиной закрытия могло стать желание «новых собственников». Такие слухи в кинотеатре назвали простыми домыслами.

В кинотеатре выразили сочувствие жителям Доброго, которые остаются без точки притяжения, которой стал кинотеатр за годы существования, но пока ничего с этим поделать нельзя. Однако есть и приятная новость — речь не идет о том, что кинокомплекс закроют навсегда.

- Мы говорим, что это временная история. Можно назвать это реконструкцией, перестройкой в тяжелое время, - объяснил собеседник.

Правда, все еще нет окончательного понимания, что будет с персоналом организации — сейчас в «РусьКино» даже неофициально стараются не делать никаких заявлений по этому поводу, но отметили, что «пока персонал работает». Туманность судьбы персонала связана еще и с тем, что до сих пор не ясно, что будет с рестораном «Фарфаллина» и детскими игровыми зонами. Их судьба тоже пока окончательно не решена, вопреки заявлениям некоторых телеграм-каналов.

- Сейчас мы на самом деле думаем, как поступить. В настоящее время речь идет о том, что с 1 октября не будет осуществляться именно кинопоказ, а ресторан и кафе сами скажут о дальнейших планах развития, как только появится более точная информация. Планы работы каждого отдельно взятого объекта будут даваться постепенно, а «диванные эксперты» пусть говорят за себя, - прокомментировали в руководстве «РусьКино».

До 30 сентября кинотеатр продолжит полноценную работу, а вот сроки его последующего возвращения пока неизвестны.