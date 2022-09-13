В Суздале не могут найти подрядчиков, которые займутся благоустройством территорий

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суздаль продолжают приводить в порядок к тысячелетию. По словам губернатора, календарь мероприятий по подготовке к юбилею уже расписан. Приводится в порядок коммунальная инфраструктура, приобретается техника для благоустройства, автобусы для доставки туристов.

- Стоят серьезные задачи по благоустройству и озеленению. Много работ по ремонту и реставрации фасадов старинных домов города. И, конечно же, серьезный событийный календарь, - отметил Александр Авдеев.

34 миллиона на туристический маршрут

В сентябре в Суздале должно начаться благоустройство туристического маршрута от Александровского до Спасо-Евфимиева монастыря. На работы готовы выделить 34 миллиона рублей. Сначала подрядчик должен провести научно-исследовательскую археологическую работу на площади больше 27 тысяч квадратных метров, а уже потом приступить к непосредственным работам.

В документации сказано, что туристический маршрут проходит от улицы Слободская (в районе дома №32), вблизи стадиона «Спартак» и выходит на улицу Гастева (в районе дома №14). После чего идет по территории Александровского монастыря, улице Гастева, вдоль левого берега Каменки и до территории Спасо-Евфимиева монастыря.

Кроме демонтажа старых покрытий, планируется восстановить брусчатку на территории Александровского монастыря, сделать газон, построить пешеходный мост и деревянные ограждения, а также поставить скамейки, урны, стенды и фонари. Работы должны быть завершены до декабря 2023 года. Однако на первые торги никто не заявился, пришлось заявляться еще раз.

Прогуляться по обновленному Красноармейскому переулку

Еще один контракт, оставленный подрядчиками без внимания, касается благоустройства любимого туристами маршрута по Красноармейскому переулку. Тут должны появиться детская и смотровая площадки, плодовый сад, пешеходная дорожка. За работы готовы заплатить 27,7 миллиона рублей.

- Основной идеей концепции благоустройства является создание прогулочно-пешеходного маршрута от улицы Красноармейской вдоль поймы и частично берега Каменки. Тротуарная плитка в плане имеет рисунок, напоминающий дикий камень. Малые архитектурные формы, урны, лавочки, цветники, имеют деревенские мотивы и выполнены из досок, – говорится в документации.

Что касается детской площадки, то покрытие будет резиновым, на ней поставят домик, карусель, паровозик с горкой, вагончиком и лестницей. Вокруг построят забор.

На работы отводится 104 дня. Теперь главное найти подрядчика. Может второй раз окажется удачнее.

Наведут порядок в сквере

Новый контракт, размещенный на портале госзакупок, касается благоустройства сквера у «Памятника суздальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» на Торговой площади.

Здесь необходимо полностью поменять покрытие пешеходных дорожек, уложить брусчатку в одном стиле и цвете, обновить газоны и бордюры. Плюс озеленение: нужно разбить клумбы, высадить кустарники, а также модернизировать освещение и поставить новые урны и лавочки.

На благоустройство запланировано 18,2 миллиона рублей. Работы необходимо закончить до июня 2023 года.